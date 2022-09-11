نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك Abu Dhabi National Geographic الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ عشاق الأفلام الوثائقية في البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك وكان ذلك في الآونة الأخيرة على محرك البحث جوجل، حيث تقوم هذه القناة بعرض برامج علمية بطريقة بسيطة وسهلة، كما تقوم بعرض جميع الحضارات المتنوعة وحياة كافة الحيوانات بشكلها منذ بداية ولادته، وذلك بدل من أن تقوم بعرض برامج تتعلق بمواضيع جدية وهذا الأمر سوف يدفعها إلى تسليط الضوء على تلك النوعية من القضايا.

تردد قناة أبو ظبي ناشيونال جيوغرافيك

يستطيع المواطنين أن يقوموا بمتابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك عن طريق القمر الصناعي وهو نايل سات لسنة 2022 عن طريق ما يلي:

القمر الصناعي: هو تردد نايل سات.

بينما تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك: تردد 11411.

والجودة: تكون خاصية الـHD.

أما عن الاستقطاب: فهو استقطاب أفقي.

وكان معدل الترميز لتلك الفتاة هو: معدل 30000.

وأيضًا يكون معدل التصويب: معدل 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عن طريق خاصية SD

وفي حالة أنك كنت من الأشخاص الذي يفضلون متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك، ولكن بخاصية SD فهنا عالم أن تتبع الخطوات الآتية من أجل حصولك على التردد:

تمثل تردد ناشيونال جيوغرافيك في: 11526.

والاستقطاب: يكون أفقي.

بينما معدل الترميز الخاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك: هو 27500

ومعدل التصويب في قناة ناشيونال جيوغرافيك: يكون 5/6.

ما هو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر عرب سات

تمثل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات فيما يلي:

القمر الصناعي الخاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك هو: عرب سات.

بينما تردد ناشيونال جيوغرافيك : 11804 MHz

وكان استقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك: أفقي.

أما عن ترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك: 27500.

وتصويب قناة ناشيونال جيوغرافيك: 3/4 أو Auto

تعرف على البرامج التي تقوم قناة ناشيونال جيوغرافيك بتقديمها

تعتبر أبرز البرامج التي تقوم قناة ناشيونال جيوغرافيك بتقديمها إلى الجميع وقد أثرت تلك البرامج في المشاهدين لجميع أنحاء الشرق الأوسط هو البرنامج الوثائقي الذي عُرف باسم قصة الإله، حيث يتم تقديم ذلك من قبل الفنان العالمي مورجان فريمان، وكانت قصته فيما يقرب من 6 حلقات، كما أنها تقوم بطرح كثير من القضايا والتي تمثلت في قضايا تتعلق بالإيمان، الصلاة وقضايا تتعلق بالمعجزة وما شابه ذلك.