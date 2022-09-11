نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE من موقع ببجي الرسمي Midasbuy بال ID في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي الرسمية، يعتمد اللاعب على عدد من النقاط التي تعرف باسم UC ، ولذلك فان شحن شدات PUBG الرسمية uc يعتبر من اهم الأمور الخاصة باللعبة، والتي يطلبها اللاعب من اجل الاستمرار في رحلة من اللعب الشيق في بحور BUBG Mobile وما تعتمد عليه من تنافس 100 من اللاعبين يتحاربون معا في ساحة الحرب الواسعة من اجل الحياة والاستمتاع بتنفيذ القتل ومواجهة التحديات في كافة مراحل اللعبة.

شحن شدات ببجي الرسمية

لكي تصبح من المحترفين في لعبة PUBG موبايل، عليك القيام بعملية شحن شدات PUBG الرسمية وما تعمل عليه من إدخال اللاعب في اللعبة باحترافية كبطل من المحاربين القدامى، والاستمتاع بما يتمتع به هذا البطل من قوة في الشخصية، وملابس أسطورية تحقق له المزيد من الثبات الانفعالي أثناء الحرب، ويجب على اللاعب في هذا الصدد الدخول الى الموقع الرسمي لشحن الشدات midasbuy.

موقع Midasbuy

يجب على اللاعب في حالة الرغبة للوصول الى شدات بالطريق الرسمي الأمن الدخول الى موقع اللعبة عبر الإنترنت Midasbuy وما يعمل عليه من حصول اللاعب على عدد من الشدات الإضافية التي تزيد عن العدد المدخل في الموقع والذي يقوم اللاعب بتحديده بنفسه بحسب المرحلة التي وصل لها في اللعبة، ويقوم اللاعب بإجراء عدد من الخطوات الميسرة من اجل الحصول على الشدات.

شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي

خطوات شحن PUBG MOBILE عبر ال id بطريقة فورية

التسجيل في موقع اللعبة Midasbuy الرسمي.

ثم كتابة الأيدي بطريقة صحيحة.

الدخول في أيقونة الشدات وكتابة عدد منها ليس له حد أقصى.

الضغط على وسيلة الدفع واختيار ما يتناسب منها مع رغبة اللاعب.

عند اختيار الدفع بالرصيد يجب كتابة اسم شبكة الاتصالات ورقم البطاقة.

وعند الشحن عن طريق الفيزا يرجى إدخال رقم الفيزا البنكية.

الموقع الرسمي لشحن شدات PUBG

شحن لعبة PUBG باعتبارها الأشهر في الوقت الراهن بين العاب القتال، والتي قد تم تنزيلها حتى الآن بعدد 500 مليون مرة واكثر عبر تطبيقات جوجل وابل ستور، يكون عن طريق اتباع الخطوات التي يبنها موقع ميداس باي الإلكتروني، والتي من أهمها إدخال اسم الدولة واللغة المرغوب فيها، بالإضافة الى العملة الخاصة بالدفع وشراء الشدات عبر الموقع الرسمي.