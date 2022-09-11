نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث اكواد ببجي لشحن الشدات والحصول علي 7000 UC وجوائز كثيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة احدث اكواد ببجي موبايل حيث تعد أكواد استرداد PUBG Mobile طريقة ممتازة للحصول على عناصر حصرية داخل اللعبة مثل الأسلحة والجلود والأزياء وغيرها. لا يمكن شراء هذه العناصر إلا عن طريق إنفاق UC. ولكن توفر اللعبة الكثير من الاكواد لكي توفر للاعبين الهداية بدون دفع نقود، هي بمثابه مكافآت تقدمها اللعبة كل يوم، إذا أردت بعض من الجوائز يمكنك اتباع المقال للحصول عليها.

اكواد ببجي للشحن 2022

عادةً ما يتم إصدار رموز الاسترداد أثناء البث المباشر للعبة أو على مواقع التواصل الاجتماعية الرسمية لـ Free Fire علي الفيس بوك وعلي الانستجرام، وتفر العديد من الاكواد يوميا، ولكي تأخذ في اعتبارك بأن الاكواد لديها مدة صلاحية محددة وبعدها تنتهي، لذلك يجب عليك أن تكون سريع في استخدام الاكواد قبل انتهاء صلاحيتها.

اكواد ببجي موبايل 2022

30 عربة على الطرق الوعرة لمدة 3 أيام GPHZDBTFZM24U 2000 قطعة فضية DKJU10GTDSM المكافآت: SCAR-L Gun Skin PUBGMCREATIVE كود جلد AKM DDSJJCZCDZ9U رمز الجلد M416 P8HZDBTFZ95U

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كيفية استخدام رموز الاسترداد في PUBG Mobile

يمكن للاعبين اتباع الخطوات الواردة أدناه لاستخدام رموز استرداد PUBG Mobile:

الخطوة 1: يجب على اللاعبين أولاً زيارة مركز استرداد PUBG Mobile الرسمي.

الخطوة 2: بعد ذلك، يجب عليهم إدخال جميع التفاصيل المطلوبة، مثل PUBG Mobile ID ، ورمز الاسترداد ورمز التحقق، في الحقول النصية المعنية.

والخطوة 3: ثم بمجرد ملء التفاصيل، يجب على اللاعبين النقر فوق الزر “استرداد الرمز”.

الخطوة 4: ثم سيظهر مربع حوار على الشاشة يطلب من اللاعبين التحقق من جميع التفاصيل. ثم بعد التحقق منها، يمكنهم النقر فوق الزر “موافق”.

ثم سيتم إرسال المكافآت إلى اللاعب عبر قسم البريد داخل اللعبة.

طريقة الحصول علي اكواد ببجي

لديك اربع طرق فقط لكي تقوم بالحصول علي كودات صالحة، او طريقة تكون عبر صفحة ببجي موبايل علي الفيس بوك، والثانية علي صفحة ببجي موبايل الرئيسة علي الانستجرام، ثم ثالث طريقة من خلال صناع المحتوى عبر المنصات المختلفة مثل اليوتيوب والتويتر وغيرها، ثم الطريقة الاخيرة هي عبر موقعنا حيث نحن نقوم بتوفير الاكواد يوميا.