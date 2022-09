نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات ايفون 14 بلس iPhone 14 Plus في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات ايفون 14 بلس iPhone 14 Plus، أعلنت ابل في مؤتمرها الأخير عن إطلاق هاتف iPhone 14 Plus بإصدار أكبر حجماً من iPhone 14 العادي. يقدم iPhone 14 Plus شاشة بحجم 6.7 بوصة مقابل 200 دولار أقل من iPhone 14 Pro Max، مما يمنحك شاشة كبيرة وبسعر معقول. الترقيات الأخرى ليست مثيرة ولكن تم تحسين الكاميرات، خاصة في الإضاءة المنخفضة. إذا كنت ترغب في معرفة سعر ومواصفات iPhone 14 Plus الجديد، تابع معنا هذا المقال.

مواصفات ايفون 14 بلس

يبدو أن التوقعات حول مواصفات iPhone 14 الإصدار الجديد كانت صحيحة إلى حد كبير، فقد تم الإعلان عن مواصفات ايفون iPhone 14 Plus خلال مؤتمر ابل الذي عقد في الـ7 من سبتمبر الجاري. إليكم بعض هذه المواصفات:

حجم شاشة ايفون 14 بلس هو 6.7 بوصة، بوزن 203 جرام.

معدل التحديث 60 هرتز.

وحدة المعالجة المركزية قوية Apple A15 Bionic.

يشتمل بلس على كاميرات مزدوجة 12 ميجابكسل (واسعة ، واسعة للغاية).

حجمه 6.33 × 3.07 × 0.31 بوصة.

عمر البطارية المقدّر 26 ساعة من تشغيل الفيديو.

يأتي ايفون 14 بلس بعدة ألوان منها الأسود، الأبيض، الأزرق، الأحمر، البنفسجي.

يتميز بمقاومته للماء والغبار بشهادة IP68.

مميزات ايفون 14 بلس

شاشته كبيرة لكن ما زالت أقل من Pro Max.

تتمتع الكاميرات بأداء أفضل في الإضاءة المنخفضة.

يمكن للهاتف الاتصال بالأقمار الصناعية وكشف الأعطال.

تصميمه خفيف إلى حد ما.

عيوب ايفون 14 بلس

نفس التصميم القديم.

لا يوجد درج بطاقة SIM.

لا تحتوي علبة الهاتف على رأس الشاحن ولا سماعات الأذن.

سعر iPhone 14 Plus

تم الإعلان خلال مؤتمر ابل الأخير عن سعر هاتف iPhone 14 Plus، بمساحة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت، وهو 899 دولارًا. وذلك بفرق 100 دولار أكثر من iPhone 14، ولكن 200 دولار أقل من iPhone 14 Pro Max من نفس الحجم. كما تبلغ تكلفة طراز 256 جيجابايت من iPhone 14 Plus ما يعادل 999 دولاراً. كما أن سعر إصدار 512 جيجابايت هو 1199 دولارًا.

نظرة عامة على iPhone 14 Plus

في الواقع قد لا يمتلك iPhone 14 Plus مميزات جديدة لمستخدميه. لكنها قد لا تحتاج إليها، لأنها تمنح محبي الهواتف ذات الشاشات الكبيرة خيارًا قابلاً للتطبيق دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة. نظريًا وشخصيًا، يبدو بالتأكيد سعره جيد عند 899 دولارًا، مما يضع بلس في منافسة مباشرة مع Samsung Galaxy S23 ألترا و Google Pixel 7 Pro القادم.

أولئك الذين يبحثون عن ميزات أكثر تقدمًا، مثل الشاشة التي تعمل دائمًا وكاميرا بدقة 48 ميجابكسل، قد يكونون سعداء لتوفير 200 دولار أخرى لجهاز iPhone 14 Pro Max. ولكن إذا كنت تريد شاشة كبيرة بميزانية محدودة، فقد يكون iPhone 14 Plus مناسبًا لك.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن أسعار ومواصفات ايفون 14 بلس iPhone 14 Plus. وتطرقنا فيه إلى عرض بعض مميزات وعيوب هذا الإصدار الجديد نرجو أن نكون قد أفدناكم.