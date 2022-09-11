نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Iphone 14 pro بالأسعار مراجعة هاتف آبل الجديد | أهم مميزات الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Iphone 14 pro نسخة أخري جديدة من أحدث إصدارات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الخاصة بشركة آبل. حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن إطلاق الجيل الجديد من هواتفها ضمن عائلة الـIphone وهي سلسلة الـ14 الجديدة. فقدمت الشركة مجموعة مميزة من الهواتف الجديدة والتي تضم هواتف : Iphone 14 ، Iphone 14 pro ، Iphone 14 plus ، وأيضاً النسخة الأقوي والأعلي Iphone 14 Max. تأتي تلك السلسلة الجديدة مع بعض التعديلات والاضافات عن الإصدار السابق من هواتف الشركة. والتي كانت قد ضمت عدد من الهواتف الذكية الرائدة والمميزة بالفعل مثل : Iphone 13 ، Iphone 13 pro ، Iphone 13 pro Max. يأتي الهاتف ليرفع من تجربة الاستخدام إلي مستوي آخر مع معالج الشركة الجديد Apple A15 Bionic ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 5 نانو متر. الهاتف كذلك متوفر مع شاشة من نوع OLED بجودة FHD+ وبمعدل تحديث 120 هيرتز. أما عن نظام الكاميرات فيتوفر الهاتف مع كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجا بكسل مع كاميرا أساسية خلفية بدقة 48 ميجا بكسل. كما يتوفر أيضاً بالعديد من التحسينات والتطورات في معالجة الصور. وكالعادة لم تعلن الشركة عن سعة البطارية بشكل صريح ، إلا أنها تقدم أداء مستقر لفترات طويلة. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Iphone 14 pro الجديد من شركة آبل.

مواصفات هاتف Iphone 14 pro :

‌يتوفر الهاتف بوزن يقدر بحوالي 206 جراماً.‌

جراماً.‌ يأتي أيضاً بخامات تصنيع من الزجاج بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من الـStainless Steel .‌

.‌ يوجد أيضاً علي ظهر الهاتف طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass ، للحماية من الخدوش أو الكسر.‌

، للحماية من الخدوش أو الكسر.‌ يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس لكن الهاتف لا يتوفر بدعم وجود مدخل كارت الميموري الإضافي ، لذلك لا يمكن زيادة سعة التخزين المتاحة.‌

كما يأتي الهاتف بدعم مقاومة الغبار والماء بشهادة IP68 ، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق 6 متر لمدة نصف ساعة فقط.‌

، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق متر لمدة نصف ساعة فقط.‌ الهاتف كذلك متوفر بدعم ميزة الـApple pay ، حيث يمكن ربط الكروت البنكية مثل الـVisa أو الـMaster Card بالهاتف وبالتالي تسهيل المعاملات المالية.‌

، حيث يمكن ربط الكروت البنكية مثل أو بالهاتف وبالتالي تسهيل المعاملات المالية.‌ يحتوي الهاتف علي شاشة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED ، تتوفر بحجم 6.1 إنش مع جودة FHD+ وبدقة 1179×2556 بكسل.‌

، تتوفر بحجم 6.1 إنش مع جودة وبدقة بكسل.‌ تأتي أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 460 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 2000 شمعة ، لإعطاء الشاشة درجة إضاءة عالية ومناسبة حتي في وجود أشعة الشمس.‌

شمعة ، لإعطاء الشاشة درجة إضاءة عالية ومناسبة حتي في وجود أشعة الشمس.‌ شاشة الهاتف تتوفر بدعم خاصية HDR10 وخاصية الـDolby Vision ، والتي توفر تجربة وضوح أفضل لمحتويات الشاشة.‌

وخاصية ، والتي توفر تجربة وضوح أفضل لمحتويات الشاشة.‌ شاشة الهاتف تأتي أيضاً مع دعم معدل التحديث الجديد 120 هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌ تأتي أيضاً بدعم خاصية الـLTPO والتي تتيح إمكانية التدرج في معدل التحديث ، وبالتالي الحفاظ علي بطارية الهاتف.‌

والتي تتيح إمكانية التدرج في معدل التحديث ، وبالتالي الحفاظ علي بطارية الهاتف.‌ كما تتوفر الشاشة مع أبعاد العرض 19.5:9 ، وبالتالي استغلال مساحة الشاشة من الهاتف لتوفير تجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

، وبالتالي استغلال مساحة الشاشة من الهاتف لتوفير تجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌ بالإضافة أيضاً إلي دعم الشاشة لخاصية الـAlways On Display أو الـAOD ، والتي تتيح عرض الاشعارات علي شاشة القفل.‌

أو ، والتي تتيح عرض الاشعارات علي شاشة القفل.‌ أما بالنسبة للحماية فتوجد علي شاشة الهاتف طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass ، للحماية من الكسر أو الخدوش.‌

، للحماية من الكسر أو الخدوش.‌ بالإضافة أيضاً إلي وجود طبقة من السيراميك لتوفير المزيد من الحماية للشاشة.

أداء الهاتف :

‌يتوفر الهاتف مع أحدث إصدار لواجهة مستخدم آبل المميزة والخاصة بها iOS 16 .‌

.‌ كما يحتوي الهاتف علي معالج جديد سداسي النواة من شركة Apple وهو Apple A16 Bionic ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 5 نانو متر.‌

وهو ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 5 نانو متر.‌ يعمل معالج الهاتف بنواتين أقوي تتوفر من نوع Avalanche ، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي 3.46 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ أما عن الستة أنوية الأخري المتبقية فتأتي من نوع Blizzard ، وتعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 1.82 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كذلك الهاتف متوفر مع وحدة معالجة رسوميات GPU خاصة بشركة آبل وتأتي من نوع Apple GPU ، وتتوفر مع خمسة أنوية.

خاصة بشركة آبل وتأتي من نوع ، وتتوفر مع خمسة أنوية. متوفر من الهاتف أربعة إصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالآتي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، 256 جيجا مع 6 جيجا رام ، 512 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 1 تيرا بايت مع 6 جيجا رام أيضاً.‌

جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، أو تيرا بايت مع جيجا رام أيضاً.‌ تتوفر ذاكرة تخزين الهاتف الداخلية كذلك من نوع NVMe.

كاميرا هاتف Iphone 14 pro :

‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، تتوفر بدعم خاصية PDAF والـHDR مع تصوير الفيديوهات بجودة 4K.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم خاصية مع تصوير الفيديوهات بجودة يوجد أيضاً بجانب الكاميرا الأمامية مستشعر من نوع SL 3D ، خاص ببصمة الوجه Face ID وتحسين تصوير البورترية والعزل.‌

، خاص ببصمة الوجه وتحسين تصوير البورترية والعزل.‌ كما يوجد أيضاً في ظهر الهاتف أربعة كاميرات خلفية : تأتي الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر تلك بدعم خاصية الـSensor-Shift OIS والـDual-Pixel PDAF . ‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر تلك بدعم خاصية . ‌ الكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.8 ، وهي عدسة Telephoto تدعم المثبت البصري OIS وخاصية PDAF والتكبير حتي 3x Optical Zoom.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وهي عدسة تدعم المثبت البصري OIS وخاصية والتكبير حتي توجد أيضاً كاميرا Ultra wide للتصوير الواسع بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، مع زاوية تصوير واسعة 120° وبدعم خاصية الـDual-Pixel PDAF .‌

للتصوير الواسع بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، مع زاوية تصوير واسعة وبدعم خاصية .‌ كما يوجد مستشعر TOF 3D LiDAR ، خاص بالعزل وتحسين تصوير البورترية.‌

، خاص بالعزل وتحسين تصوير البورترية.‌ تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية HDR مع تصوير Panorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي Dual Tone بجانب الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات.‌ كذلك الهاتف متوفر بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة 2160 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 24/25/30/60 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل ، وذلك بمعدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ أو التصوير بجودة FHD مع دقة بكسلات 1080 بكسل ، لكن مع معدل التقاط 25/30/60/120/240 إطار في الثانية.‌

مع دقة بكسلات بكسل ، لكن مع معدل التقاط إطار في الثانية.‌ كما أن الهاتف متوفر بدعم إمكانية التصوير السينمائي بجودة 4K مع دعم خاصية 10Bit-HDR وخاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS.

مواصفات أخري للهاتف :

‌هاتف Iphone 14 pro يتوفر مع سماعات خارجية ثنائية من نوع Stereo Speakers ، توفر تجربة صوتية مميزة للهاتف.‌

يتوفر مع سماعات خارجية ثنائية من نوع ، توفر تجربة صوتية مميزة للهاتف.‌ لكن الهاتف لا يتوفر بدعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC.‌

ولا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

كذلك الهاتف متوفر بدعم مجموعة من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، الجيروسكوب ، وأيضاً الضغط.‌

بالإضافة أيضاً إلي وجود مستشعر خاص للـFace ID ، لإلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌

، لإلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌ كما يحتوي الهاتف علي بطارية من نوع ليثيوم أيون ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع ليتم شحن الهاتف بنسبة 50% في خلال 30 دقيقة فقط.‌

في خلال دقيقة فقط.‌ تتوفر أيضاً بدعم الشحن اللاسلكي السريع MagSafe بقدرة 15 وات عن طريق شاحن آبل الخاص.‌

بقدرة وات عن طريق شاحن آبل الخاص.‌ ويمكن أيضاً الشحن عن طريق أية شاحن لاسلكي آخر ، لكن بسرعة شحن 7.5 وات فقط.‌

وات فقط.‌ مدخل الشحن الخاص بالهاتف يأتي أيضاً من نوع Lightning USB 2.0 ، الخاص والمميز لهواتف الشركة.‌

، الخاص والمميز لهواتف الشركة.‌ أخيراً: يتوفر من الهاتف أربعة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الذهبي ، الفضي ، والبنفسجي أيضاً.

سعر هاتف Iphone 14 pro :

‌999 دولار لنسخة الهاتف الأولي 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 19,300 جنية مصري.‌

دولار لنسخة الهاتف الأولي جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي جنية مصري.‌ 1099 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 21,240 جنية مصري.‌

دولار لنسخة الهاتف جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي جنية مصري.‌ 1299 دولار لنسخة الهاتف 512 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 25,100 جنية مصري.‌

دولار لنسخة الهاتف جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي جنية مصري.‌ 1499 دولار لنسخة الهاتف الأخيرة 1 تيرا بايت مع 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 28,970 جنية مصري.

وهذه هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف داخل مؤتمر الشركة. والهاتف متوفر بالفعل للحجز المسبق عبر موقع الشركة الرسمي. وفي إنتظار إطلاق الهاتف للأسواق العالمية والعربية بداية من يوم 16 من شهر سبتمبر الحالي.