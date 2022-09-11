نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر تلفاز (OPPO K9x) 50 إنشًا تقنيات عالية وسعر مثالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة أوبو للأجهزة الكهربائية الذكية، طرحها تلفازًا جديدًا من سلسلة K9x بحجم يصل إلى 50 إنشًا وبأسعار مخفضة واقتصادية، وسوف يتم توزيع هذه الأجهزة في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء الموافق 10/8/2022، وكشفت بعض مواقع التقنية عن بعض مواصفات هذا التلفاز كما هي موضحة فيما يأتي.

تلفاز OPPO K9x 50

طرحت شركة OPPO من قبل جهاز تلفاز من نفس السلسلة لكن بحجم 65 إنشًا في شهر أبريل الماضي، وبلغ سعر هذا الجهاز عالميًا 325 دولارًا، ونظرًا لتحقيق هذا الجهاز مبيعات هائلة، قررت الشركة طرح جهاز تلفاز ذكي من نفس السلسلة لكن بحجم 50 إنشًا وبسعر منخفض؛ حتى يحصل عليه جميع المستخدمين وطلبًا لاكتساح أي تلفاز آخر منافس لأجهزتها، فيأتي هذا التلفاز بنفس مواصفات وتقنيات الإصدار السابق، فيما يختلف في حجم الشاشة فقط.

مواصفات تلفاز OPPO K9x 50 الجديد

ذكرنا سابقًا أن هذا الإصدار مماثل تمامًا للإصدار السابق، ويكمن الاختلاف في حجم الشاشة فقط، لذا من المتوقع أن تكون مواصفات هذا التلفاز نفس المواصفات السابقة، وهي:

نوع شاشة التلفاز: 4k LCD.

دقة الشاشة: 3840 × 2160 بكسل.

معدل التحديث: 60 هرتز.

تدعم مليار لون؛ لتحقيق أعلى قدر من الدقة، والاستمتاع أثناء مشاهدة الأفلام والبرامج المفضلة.

الشاشة تدعم توصيل التقنيات الذكية مثل: سماعات البلوتوث، ومكبر الصوت، والبلايستيشن، ومدخل يو إس بي، وWIFI، وغيرهم.

تدرج الألوان بها من النوع NTSC وذلك بنسبة 70%.

معدل سطوع الشاشة 280 nit.

التلفاز يدعم Delta E2.

السعة التخزينية الداخلية للتلفاز تبلغ 16 جيجا بايت.

نوع المعالج: ميديا تيك رباعي النواة.

حجم الذاكرة: 2 جيجا.

يعتمد على مكبرات صوت ثنائية مميزة ومدمجة، قدرتها 20w.

أيضًا تدعم الشاشة خاصية الـDolby الخاصة بالصوتيات.

الشاشة مزودة كذلك بخوارزمية AL PQ التي تُحسّن من جودة الصورة أثناء مشاهدة المسلسلات أو الأفلام أو الألعاب.

سعر تلفاز OPPO K9x 50

كشفت بعض التسريبات أن جهاز تلفاز أوبو سوف يتم طرحه مباشرةً في الأسواق بسعره النهائي اليوم، والذي يبلغ 192 دولارًا، وجدير بالذكر أن هذا السعر قد يختلف من دولة لأخرى خاصةً في الأسواق العربية؛ نظرًا لقيمة الضريبة المضافة للخدمة والنقل.