نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 14 برو max فى الكويت apple iphone 14 pro max وموعد نزوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير في الشرق الاوسط والوطن العربى خاصه الكويت يترقبون نزول سعر ايفون 14 برو max فى الكويت ، حيث تم الاعلان عنة يوم الاربعاء الموافق يوم 7 من شهر سبتمبر من قبل شركة ابل العالمية فى الموتمر الصحفى فى مقرها فى مدينة نيويورك الامريكية.

ايفون 14 برو max فى الكويت

يعتبر ايفون 14 برو max احدث الاجهزة الهاتفية فى السوق والذى تم انتاجه من قبل شركه ابل العالمية، تعتبر شركة ابل من اكبر الشركات وتم تاسيسها فى سنه 1976 ومازالت من اكبر الشركات في هذا المجال ومقرها الرئيسى فى نيويروك الامريكية، واعلنت هذه الشركة عن نزول اصدار جديد وهو ايفون 14 برو ماكس.

موعد نزول ايفون 14 برو max فى الكويت

اعلنت شركه ابل العالمية فى الموتمر الصحفى الموافق يوم الاربعاء 7 من شهر سبتمبر لها في مدينه نيو يورك ان يتم نزول ايفون 14 برو max فى الكيوت يوم الجمعة القادم الموافق 16 من شهر سبتمبر، ويتم الاعلان عن مميزاتة وخصائصة الجديدة والوانة ، بالاضافة انه يحتوى على سامعة الاذن ودبوس معدن و دليل الهاتف مع شهادة الضمان وجراب شفاف لحماية الجهاز.

سعر ايفون 14 برو max فى الكويت

هناك مؤشرات لسعر ايفون 14 برو max فى الكويت حيث يقترب بين 3340ل480 دينار كويتى مع الاختلاف عل حسب حجم ذكرة الهاتف.

سعر ايفون 14 برو ماكس فى الكويت 128 جيجا 308 دينار كويتى.

سعر ايفون برو ماكس 14 فى الكويت 256 جيجا 340 دينار كويتى.

سعر ايفون 14 برو ماكس في الكويت 512 جبجا 380 دينار كويتى.

سعر ايفون 14 برو ماكس فى الكويت 1تيرا بيت 480 دينار كويتى.

مواصفات ايفون 14 برو max فى الكويت