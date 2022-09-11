نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2022 على الأقمار الصناعية CN Arabia HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد مؤخراً معدلات ونتائج البحث عن تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2022، فسوف نتحدث عن آخر وأحدث الترددات المتعلقة بقناة نتورك بالعربية التي تبث للجمهور العربي في عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعتبر القناة بديلا لقناة كرتون نتورك مينا على أساس الاشتراك التي عرضت في الشرق الأوسط عبر شبكة بي إن، فهي قناة متخصصة في عرض برامج الأطفال العالمية على مداراليوم.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2022

قبل أن نعرض لكم تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2022، نذكركم ببعض المعلومات عن قناة الأطفال المفضلة، وافتتحت القناة في 10 أكتوبر 2010 في الساعة 10:10 صباحا تزامنا مع الافتتاح الرسمي لمكاتب ترنر برود كاستينج سيستم في مدينة دبي الإعلامية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تعرض القناة العديد من الفقرات الموجهة للأطفال، والبرامج القصيرة والأغاني المتنوعة، وفي مارس 2012 أصبحت القناة متوفرة بتقنية اتش دي، وذلك عن طريق القمر الاصطناعي ياه سات، وفي 2016 اصبح ضمن باقة بي إن، ويمكن ضبط تردد القناة الجديد على الأقمار الصناعية من خلال أجهزة الاستقبال الخاصة بكم كالآتي:

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 12226 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب أفقي

القمر الصناعي عرب سات تردد القناة 11747 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب أفقي

ويتم ضبط هذه الترددات على أجهزة الاستقبال من خلال الدخول إلى القائمة وفتح تركيب القنوات والضغط على اضافة تردد جديد، ثم كتابة البيانات المذكورة بالأعلى بشكل صحيح، وإذا ظهرت كلمة مرسل يكون الضغط صحيح، ثم الضغط على موافق للبدء في تنزيل القنوات، واخيرا يجب التأكد من أن الأشارة جيدة وإلا تكون مضطرا إلى وجود فني في هذه الحالة.

تردد قناة نتورك بالعربية

ويكون تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2022 السابق على الأقمار الصناعية هي أحدث الترددات للقناة على مختلف الأقمار الصناعية ومجموعة البرامج والعروض التي تعرض على القناة، ونظراً لأهمية القناة وارتفاع نسبة المشاهدات عليها سوف يتم عرض كل ماهو جديد عن هذه القناة، ويذكر أن عدد كبير جدا من الأباء يبحثون بإستمرار عن تردد قناة نتوورك؛ نظرا لتعلق الأطفال الشديد بالقناة وما يتم عرضه عليها، حيث تعرض دبلجة عربية لأحدث أفلام الكرتون العالمية.