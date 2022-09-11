نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 لمتابعة أناشيد وبرامج الأطفال HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة تغير تردد قناة طيورالجنة بسبب مشاكل كانت قد وجدت في التردد السابق و قد قام الكثير من الأهالي بالبحث عن تردد قناة طيور الجنة الجديد، لما تقدمه قناة طيور الجنة من اناشيد تعلم الاطفال المبادئ الصحية للإسلام و التعايش مع عالمهم، وعندما ظهرت قناة طيور الجنة كان من أشهر شخصياتها عصومي و عائلته و كان يمثل بشكل غنائي يمكن أن يستفيد الطفل منه في مواقفه اليومية في المنزل والمدرسة و ايضا في الشارع و تعاملة مع الناس من حوله.

تردد قناة طيور الجنة على الاقمار الصناعية 2022

بعد تغير تردد قناة طيور الجنة دعنا نتعرف على قناة طيور الجنة، قناة طيور الجنة هي قناة تخاطب الأطفال بجميع أعمارهم وقد انطلقت عام 2008 وكانت من القنوات ذو رؤية مختلفة في مجال وعالم الاطفال، وتعدت مشاهدتها الملايين من المشاهدات من الأمهات والاطفال وأولياء الأمور، وهي ايضا تقوم بزرع القيم المختلفة فيهم، ولضبط التردد على أجهزة الاستقبال يتبع الآتي:

تردد قناة طيور الجنة على سهيل سات

تردد القناة 11310 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب عمودي معامل التصحيح 4/3

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

تردد القناة 11258 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب عمودي معامل التصحيح 4/3

تردد قناة طيور الجنة على هوت بيرد

تردد القناة 11073 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب أفقي معامل التصحيح 4/3

قناة طيور الجنة

بعد تغير قناة طيور الجنة اهتم البعض بالتركيز على ما تقدمه قناة طيور الجنة من فقرات غنائية وتمثيلية ومن خلال ما تقدمه القناة للطفل من تعاليم الدين الإسلامي وحسن الخلق وكيفية الصلاة وفوائد الصوم وغيرها من الأمور التي تخرج طفل على خلق ودين سليم و لديه معلومات بكل ما يخص دينه، والعادات والتقاليد الصحيحة في المجتمع، وذلك بالإضافة إلى محتوى تعليمي للاطفال في مراحل التعليم الأولي حيث تقدم لهم طرق النطق وتعلم الاحرف الانجليزية والعربية وتعلم الارقام وذلك بشكل سهل وسريع، و أحيانا عن طريق الغناء و الأشكال المتحركة التي تلفت أنظار الأطفال، و تسهل عليهم التعلم بشكل أسرع و أسهل من الطرق التقليدية المعتادة.