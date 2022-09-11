نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكواد فري فاير صالحة للجميع 2022 غير مستعملة وخطوات استبدال الاكواد في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن لعبة فري فاير من أكثر الألعاب القتالية بحثًا عبر شبكة الإنترنت، للحصول على جواهر اللعبة أو شحن الجواهر، وكذلك أكواد فري فاير صالحة للجميع 2022 وتكون حديثة ولم تستعمل من قبل، وهذه الكودات يتم استبدالها عبر موقع جارينا الرسمي المخصص من اللعبة، للاستفادة بالهدايا التي بها واستبدال المكافآت بأسلحة وسكنات ورقصات أو جواهر يتم وضعها بحسابك في اللعبة بعد استردادها، لذلك نقدم لكم من خلال البحث مجموعة من أكواد فري فاير الجديدة.

أكواد فري فاير صالحة للجميع 2022

يتنافس في لعبة فري فاير يتنافس 50 لاعب على الفوز في مدة 10 دقائق من الهبوط على جزيرة، يجب حينها أن تختبأ في مكان آمن حتى تنجو من الأعداء، إذا كنت تتنافس مع فريق مكون من 4 لاعبين ضد آخرون أو كنت تلعب بمفردك، وفي مسيرتك نحو التقدم والفوز في هذه اللعبة التي تستمر مع بقاءك حيًا تحتاج إلى شحن جواهر فري فاير، وكذلك الحصول على اكواد فري فاير مجانا والتي يتم استبدالها بمركز جارينا لاسترداد المكافآت والهدايا.

كودات فري فاير جديدة 2022

يمكنك الاستفادة من كودات فري فاير جديدة التالية:

كود فري فاير الاستعادة Y7PS 1HR6 23H4 وكود رقصة القلب Z1KS 1ET6 43S1 الكود الخاص برقصة الكرسي Y7KS 1ER6 23H1 وكود استرجاع حساب SLPS UJGM P1MR أما سكار تيتان D4G1 D33S D5D4

قائمة كودات فري فاير صالحة للجميع

وكود فري فاير رقصة العرش Y76S 1LR6 56L1 والحصول على 3000 جوهرة AZGB 8U8I 1QML أما رقصة العرش Y76S 1LR6 56L1 وجواهر فري فاير 500 G4D1 126E 4D5S وكود فري فاير سكن بندقية YAPQSSRUEYVD

كيف استخدم اكواد فري فاير 2022؟

يتم استبدال اكواد فري فاير من دخول موقع إستبدال المكافئات واتباع الأتي:

تكتب في متصفحك (موقع إستبدال المكافئات).

سيظهر لك الموقع https://reward.ff.garena.com/ar.

هذا هو موقع رسمي تابع إلى لعبة جارينا فري فاير.

وبعده يتطلب تسجيل الدخول عليه.

ضع كود استبدال فري فاير المكون من 12 خانة.

مع مراعاة أن يكون الكود صالح ولم تنتهي مدته.

يتم الضغط على استبدال.

وسيتم وضع المكافأة في حسابك داخل اللعبة لأنك تقوم بريط حسابك في اللعبة.

وبالتالي تحصل على أكواد فري فاير صالحة للجميع 2022 غير مستعملة واستردادها بسهولة عبر الموقع الرسمي.