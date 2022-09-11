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عمر شويل - جدة سعر ومواصفات ابل واتش سي Apple Watch SE. تحل Apple Watch SE (2022) محل Apple Watch SE الأصلي بمعالج حديث ، مع إعادة تصميم الغلاف السفلي وسعر أقل. يبدأ بسعر 249 دولارًا، متراجعًا من 279 دولارًا أمريكيًا للـ SE السابق ويخفف من بعض مخاوف القدرة على تحمل التكاليف مع توقف Apple Watch 3.

على الرغم من أنها أقل بـ 150 دولارًا من Apple Watch 8، إلا أنها تحتوي على نفس مجموعة شرائح S8 التي تعمل على تشغيل أحدث إصدارات Apple و Apple Watch Ultra الجديد كليًا. لذلك، في حين أنه قد لا يحتوي على جميع ميزات المنتجين الإضافيين في تشكيلة Apple Watch لهذا العام ، فإن ابل واتش سي Apple Watch SE (2022) تقدم حلاً وسطًا جذابًا.

تصميم ابل واتش سي Apple Watch SE

من مواصفات ابل واتش سي Apple Watch SE (2022) أنها تبدو مرة أخرى وكأنها Apple Watch 4 تم إحياؤها. كما تتميز بحواف أكثر سمكًا من تلك الموجودة في Apple Watch 7. كان من الأفضل أنها لو استحوذت على تصميم Apple 5 بدلاً من ذلك لتبقي دائمًا- في العرض. ومع ذلك ، فإن حجم الشاشة أكبر بنسبة 30٪ من حجم ساعة Apple Watch 3 القديمة.

بخلاف ذلك ، تتميز Apple Watch SE (2022) بهيكل من الألومنيوم بثلاثة ألوان: فضي ، الأسود و الذهبي. هذه ثلاثة ألوان من أربعة ألوان متوفرة لـ Apple Watch 8. بالإضافة إلى ذلك، فإن الغلاف السفلي مصنوع الآن من مواد مركبة من النايلون متطابقة الألوان مع الإطار. لا يمكنك رؤيته عندما يكون على معصمك ، لكنه تغيير طفيف له فائدة.

ميزات Apple Watch SE (2022)

ربما تكون أكبر الميزات التي ستفتقدها مع Apple Watch SE (2022) هي المستشعرات الصحية. على الرغم من أنه يمكنه مراقبة معدل ضربات القلب، إلا أنه لا يحتوي على ECG أو قارئ الأكسجين في الدم أو مستشعر درجة حرارة الجلد الجديد الموجود في 8 و Apple Watch Ultra. من المحتمل أن يكون مستشعر درجة حرارة الجلد هو أكثر ما ستفتقده، نظرًا لتطبيقاته لتتبع الدورة وتتبع النوم. لكن من السهل العيش بدون قراءات ECG و SpO2 إذا لم تكن لديك حاجة قائمة لرؤية تلك المقاييس.

تحتوي Apple Watch SE (2022) على مجموعة قياسية من ميزات التمرين والرسائل النصية والمكالمات ودعم أفضل تطبيقات التمرين ومعظم الترقيات المتوفرة في watchOS 9 .بالإضافة إلى مراحل النوم والتدريبات الرياضية المتعددة ووجوه الساعة الجديدة. ومع ذلك، فإن Apple Watch SE السابقة هي أيضًا أحد الأجهزة المدعومة من watchOS 9. لذلك ستحصل أيضًا على عدد من أحدث ميزات البرنامج. من المزايا الحصرية الوحيدة لـ Apple Watch SE (2022) وهي اكتشاف الأعطال.