نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط حجز أيفون 14 مكتبة جرير للعملاء في المملكة || تقسيط جوالات أيفون من جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مكتبة جرير عن خدمة حجز أيفون 14 مكتبة جرير ولكن بشروط محددة، وتقوم المكتبة بإتاحة خدمة الحجز المسبق لهواتف أيفون 14 وأيفون 14 برو أويفون 14 برو ماكس، وجاء هذا الإعلان عبر تغريدة نشرها الحساب الرسمي للمكتبة عبر تويتر تضمنت خطوات التقديم على حجز جوال أيفون 14 الجديد، وكانت شركة آبل قد أعلنت خلال المؤتمر السنوي يوم 7 من سبتمبر 2022 عن سعر ومواصفات أيفون 14 في كافة دول العالم.

طلب مسبق أيفون 14

كما تضمن المؤتمر عرض العديد من المنتجات الجديدة لشركة آبل مثل ساعة أبل ووتش ألترا الجديدة، وكذلك عرض سماعات أبل وايرلس الجديدة، وكانت شركة أبل قد أعلنت أن الفترة المحددة لحجز الهواتف الجديدة بداية من يوم الجمعة الماضي 9 من سبتمبر وحتى يوم الخميس القادم الموافق 15 من سبتمبر، على أن يبدأ تسليم الهاتف إلى العملاء بداية من يوم 16 سبتمبر.

حجز أيفون 14 مكتبة جرير

وطالبت المكتبة العملاء الراغبين في حجز جوالات أيفون 14 منها بسرعة التقدم بطلب الحجز، حيث أن الكمية التي حصلت عليها المكتبة تعتبر قليلة نسبيا نظرا لحداثة توزيع الهاتف، وأوضحت المكتبة شروط الحجز:

يحق للمتقدم حجز هاتف واحد فقط من الأنواع الثلاثة المتاحة حاليا وهي أيفون 14 أو أيفون 14 برو أو أيفون 14برو ماكس، أما هاتف أيفون 14 بلس فما زال في طور الانتاج حيث من المتوقع الإعلان عنه في السابع من أكتوبر القادم.

في حال تقديم الطلب لحجز جوال من الأنواع المتاحة لا يحق للمتقدم تعديل الطلب مرة أخرى.

تختلف مدة التوصيل من المكتبة إلى المتقدمين بالحجز حسب المحافظة أو المدينة، وتتوقع المكتبة أن يتم التوصيل في مدة من 3 إلى 15 يوم من تاريخ توزيع الهاتف يوم 16 سبتمبر.

نوهت المكتبة أنه يتم تطبيق الشروط والأحكام على طلبات الحجز، والتي في حالة مخالفتها يحق للمكتبة أن تقوم بإلغاء الحجز المسبق.

يحق للمتقدم بالحجز أن يقوم بإرجاع الهاتف خلال المدة القانونية في حال اكتشاف عيب من عيوب الصناعة.

تقسيط جوالات أيفون مكتبة جرير

وكشفت المكتبة أنه لم يتم بعد تحديد آلية تقسيط جوالات أيفون 14 من المكتبة، وذلك لكون الهاتف مازال حديث الإنتاج وأن طلبات الحجز المسبق تختص بالشراء النقدي وليست بعمليات التقسيط، وأن خدمة تقسيط جوالات أيفون 14 جرير سوف تكون متاحة في الشهور المقبلة، وأن خدمة التقسيط المتاحة حاليا تختص بهواتف أيفون 13 بأنواعها المختلفة وسط توقعات بتخفيض سعر هاتف أيفون 13 بعد طرح الإصدار الأحدث.