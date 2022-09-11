نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع مباريات الدوري السعودي.. استقبل أحدث إشارة لـ تردد قنوات ssc السعودية الرياضية تحديث سبتمبر 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعتبر مجموعة قنوات إس إس سي السعودية من بين أكبر وأشهر الفضائيات العربية، والتي ازداد انتشارها في الفترة الأخيرة لكونها من بين أهم المحطات التلفزيونية التي تعرض العديد من البطولات الرياضية المحلية، والدولية وفيما يلي نوضح تردد قنوات ssc السعودية وذلك لإمكانية ضبطها عبر تلك الإحداثيات لتظهر القناة بشكل أفضل، وبجودة عرض عالية.
تردد قنوات ssc السعودية
فنوت إس إس سي من أبرز الفضائيات بالمملكة العربية السعودية، والتي تعرض مختلف المنافسات الرياضية لكرة القدم، ويفضل متابعتها العديد من مشجعي كرة القدم السعودية، والإحداثيات الخاصة بالتردد على القمر الصناعي نايل سات نوضحها فيما يلي:
- التردد: 12523.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
- الاستقطاب: عمودي
إحداثيات تردد قناة ssc على عرب سات
تردد قناة إس إس سي على عرب سات يكون كما يلي:
- التردد: 12418.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- الاستقطاب: أفقي.
قيم التردد لقناة ssc على قمر بدر سات
- التردد: 12418.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ:3/2
- الاستقطاب: أفقي.
خطوات ضبط التردد على الريسيفر
من الممكن أن يتم ضبط مجموعة قنوات ssc الرياضية عن طريق خطوات بسيطة تساعد على ضبط القناة على جهاز الإرسال، وتلك الخطوات نتابعها على هذا النحو الآتي:
- النقر على القائمة Menu.
- ثم يقوم المستخدم بالنقر على اختيار توليف يدوي.
- بعد ذلك يتم تحديد القمر الصناعي ، والذي سيكون بث إشارة القناة ssc من خلاله.
- ثم الخطوة التالية تكون من خلال كتابة التردد وإحداثياته بشكل دقيق، وذلك وفق إحداثيات كل قمر صناعي.
- بعد ذلك يتم الضغط على الكلمة موافق.
- ستبدأ خطوة البحث عن القناة.
- بعد العثور على القناة، سيجدها المستخدم بعد ذلك بقائمة القنوات الخاصة به على الريسيفر.
- مزايا قناة ssc الرياضية
- تقدم المحتوى الرياضي الذي يفضله الجمهور.
- تبث المحتوى الخاص بها على مدار الساعة وبشكل يومي دون انقطاع.
- تخطط بشكل مميز لمواعيد المباريات الخاصة بمنافسات كرة القدم، وتنظم أوقات عرضها.
- من القنوات التي يتم ضبطها على الريسيفر بالمجان، فالمستخدم ليس بحاجة لامتلاك اشتراك مدفوع حتى يحصل عليها.
- عرض برامج ومنوعات رياضية مختلفة، وبرامج تحليل كروي يقدمها أكبر محللين رياضي>
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