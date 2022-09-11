نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة سبيستون الجديد 2022 “نايل سات وعرب سات” لمتابعة أجمل الأفلام الكرتونية بجودة HD في المقال التالي
عمر شويل - جدة بعد ان تم الاعلان عن تغير تردد قناة سبيستون من قبل ادارة القناة، بدا الكثير في البحث عن قناة سبيسنون من القناوات التلفزيونية المفتوحة الخاصة بالاطفال , و تعد تحت ادارة قطاع خاص و يرجع تاريخ تأسيسها لعام 2000 , وكان شعارها التجاري (قناة شباب المستقبل) , وكان العديد من الأجيال من تاريخ تأسيسها حتى يومنا هذا يتابعون كل ما تقوم بعرضه , و كانت القناة متاحة فى الكثير من الدول العربية منها (دمشق , دبي , سوريا , و بالطبع مصر) , و دائما منذ بدايتها حتى اليوم تحرص القناة على تقديم نوع بين افلام و مسلسلات و اناشيد للأطفال ذات طابع اخلاقي و ديني يزرع في الأطفال بشكل يليق مع تفكيرهم و سنهم في مراحلهم المختلفة.
تردد قناة سبيستون الجديد 2022
حرصت القناة على توفير افضل شكل من اشكال عرضها و حرصت ايضا على توفير التردد الخاص بنها عبر الاقمار الصناعية بشكل مجاني تماما، دون الحاجة لدفع اي اشتراكات شهرية او مبالغ مضافة، وجاء تردد سبيستون على القمر الصناعي النايل سات كالتالي:
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|11785
|الاستقطاب
|عمودي
|معامل تصحيح الخطأ
|5\6
تردد قناة سبيستون الجديد عرب سات:
|القمر الصناعي
|عرب سات
|تردد القناة
|12341
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
كواكب قناة سبيستون الشهيرة
بعد تغير تردد قناة سبيستون اصبح متاح من فترة متابعة سبيستون بشكل مباشر عبرالموقع الرسمي الخاص بها على شبكة الانترنت، وهذه خدمة مميزة تقدمها إدارة القناة بعد تغير تردد قناة سبيستون، إليكم بعض اسماء كواكب القناة الشهيرة:
- كوكب أبجد و شعاره كوكب الأرقام و الحروف.
- كوكب أفلام و شعاره أنه كوكب من كل الألوان.
- كوكب أكشن و شعاره أنه كوكب الإثارة و الغموض.
- كوكب بون بون و شعاره كوكب الأبطال الكبار.
- كوكب تاريخ و شعاره كوكب من قديم الزمن.
- كوكب رياضة شعاره كوكب التحدي والقوة.
- كوكب زمردة شعاره كوكب للبنات فقط.
- كوكب علوم شعاره كوكب الاكتشاف والمعرفة.
- كوكب كوميديا شعاره كوكب الضحك.
- كوكب مغامرات شعاره كوكب الخيال والتشويق.
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