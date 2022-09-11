نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “آخر إصدار”لعبة Stray على الهواتف الضعيفة والأندرويد والأيفون لعبة فيديو بطلتها القطة الضالة الضائعة لحل ألغاز هذا المكان الذي لا يسكنه سوى الروبوتات والمخلوقات الخطرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة Stray على الهاتف هي من ألعاب المغامرات الشيقة وهي لعبة فيديو بتقنية عالية، وتتحدث اللعبة عن قط فقط عائلته وضل الطريق، ثم سقط القط في عالم الروبوتات لكي تلتف أحداث اللعبة حول محاولة القط للوصول إلى عائلته وإيجاد طريقه للرجوع إلى عالمه من جديد، ولأجل ذلك ينبغي عليه تجاوز العديد من المسارات الصعبة والمليئة بالأخطار والأعداء والدفاع عن نفسه في عالم الجديد مليء بالربوتات والكائنات الشريرة مع الطرق المظلمة.

وسيرافق القط مساعداً له تحت اسم B 12 وهو سيكون المساعد للقط لإيجاد المسارات الصحيحة التي تؤدي نحو طريق العودة للديار، بالإضافة في مساعدته في تخزين أطعمة واستخدام سلاحه الوحيد للدفاع عن النفس من خلال الجري والقفز وحركات للخدش وأدوات أخرى التي تمكنه من تجاوز الصعاب في رحلة الطريق، ولطريق تنزيل لعبة لعبة Stray على الهواتف الأندرويد والآيفون ومتطلبات تشغيل اللعبة على أجهزة الكمبيوتر تطلعكم عنها بالسطور التالية.

لعبة Stray على الهاتف

تتمتع لعبة Stray على الهاتف بخصائص مذهلة تنقل اللاعب إلى أجواء القطط لعل أبرزها الاستكشاف لمعرفة القط الأماكن للوصول إلى سطح الأرض مجددا دون خريطة وعليه حل الغاز المبنية على الفكر، والقط هو اللعب الذي تتحكم به من خلال الهاتف ومعك المساعد الآلي لكي يتخاطب مع الآلات وفتح الأبواب المغلقة وغيرها.يقوم القط بالقفز والتنقل سريعًا من مكان إلى أخرى مثل أي قط والنوم في العشوائيات للتخلص من عالم اللعبة الذي يمكن تحت الأرض على آلات تحاول محاكاة للبشر وهي حياة شبيها بالحياة الواقعية نوعا ما ولكي تعيش مغامرة القط وتتمكن من رجوعه لسطح الأرض وحل ألغاز هذا المكان المرعب والقميء الذي لا يسكن به سوى الروبوتات المخلوقات الغريبة حتما من تنزيل للعبة وتتمثل الطريقة فيما يلي:

على اللاعب تحميل للعبة من الموقع الرسمي لها آخر إصدار.

ثم انتظار حتى تمام التثبيت على الهاتف.

بعد التثبيت قم بفتح اللعبة والاستمتاع مع بداية سقوط القط الضائع.

ما هي متطلبات لعبة stray للتشغيل على الكمبيوتر