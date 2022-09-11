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عمر شويل - جدة تحميل لعبة بيس 2022 للكمبيوتر كاملة برابط واحد مجانا، PES 16 هي واحدة من أفضل الإصدارات وأكثرها شعبية من سلسلة ألعاب PES. هذه النسخة هي واحدة من أفضل الإصدارات الموجودة ويبحث عنها العديد من مشجعي كرة القدم كل يوم. تم تطوير PES بواسطة Konami وتم إصدار هذا الإصدار في عام 2005.

تحميل لعبة بيس 2022 للكمبيوتر كاملة برابط واحد مجانا

على الرغم من إصدار ألعاب PES في أجزاء كثيرة ، إلا أن ألعاب PES تتمتع بشعبية كبيرة إلى حد بعيد بسبب الفرق الكبيرة فيها ، وحجمها الأصغر مقارنة بالإصدارات الأخرى من ألعاب PES ، ورسومات التواجد الرائعة وحركة اللعب السلسة لمنحها. تحكم أفضل من أجزاء أخرى كثيرة من لعبة PES

PES هي واحدة من الألعاب المفضلة لكل محبي كرة القدم. تحتوي لعبة PES 2016 على العديد من المؤثرات الصوتية الرائعة للسماح للمستخدمين بالاستمتاع باللعبة أثناء اللعب بسبب التأثيرات المرئية والصوتية الواقعية للغاية في لعبة PES 2016. ، هناك أيضًا فائزون بكأس العالم للأندية والفرق في اللعبة ، مما يزيد من المتعة والإثارة لكل من يقوم بتنزيل اللعبة. تتضمن لعبة PES أيضًا تعليقًا عربيًا فريدًا ، مضيفًا العديد من التحديثات القوية والمثيرة

مميزات لعبة بيس 2022

في كثير من الحالات ، لن تتمكن من تثبيت ألعاب PES بدونها على جهازك

نظام التشغيل: نظام التشغيل Windows Vista 7/8

المعالج: Intel Core 2 Duo 1.8 جيجا هرتز.

الذاكرة العشوائية: 2 جيجا بايت رام.

مساحة التخزين المطلوبة: 8 جيجا بايت.

بطاقة الرسومات: nVidia GeForce 7800 أو ATI Radeon X1300 أو Intel HD Graphics 30

طريقة تنزيل لعبة بيس 2022 الإصدار االأخير

قم بتنزيل أشهر ألعاب كرة القدم PES مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن طريق فتح برنامج steam

قم بتنزيل لعبة PES 2016 من الرابط وافتح ملف اللعبة

ستظهر ملفات الكمبيوتر الخاصة باللعبة ، نضغط لفتحها

انتظر حتى يتم تثبيت اللعبة بالكامل على الكمبيوتر

بعد التثبيت ، نختار اللغة ، بعد التحديد ، نضغط على موافق

بعد الضغط على OK ، سيفتح برنامج PES

نضغط على الكلمة الإنجليزية التالية ، والتي هي NEXT ، نجدها أدناه

بعد ذلك ، نضغط على التالي مرة أخرى ، ثم نضغط على التثبيت

في انتظار تثبيت باتش PES للكمبيوتر

بعد اكتمال التثبيت ، سيظهر رمز ، يمكننا النقر لفتح اللعبة ، ومن ثم يمكننا اللعب بشكل طبيعي.