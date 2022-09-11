انت الان تتابع خبر سعر ايفون 14 برو max في الكويت والسعودية.. تقل جيبك قبل إطلاقة رسمياً والان مع التفاصيل

سعر ايفون 14 برو max في الكويت والسعودية قبل إطلاقه

رياض - احمد صلاح - بدأ جميع عشاق الهواتف المحمولة البحث عن سعر ايفون 14 برو max في الكويت والسعودية، وذلك لأنه من أكثر الهواتف المميزة التي تحتوى على الكثير من الإمكانيات الرائعة، وتجعل الجميع يريد أن يمتلكها.

ومن المنتظر أن ترتفع أسعار المجموعة الحالية من آيفون قبل طرحها وتقديمها بساعات، ولكن العديد من الخبراء أكدوا على ارتفاع الأسعار الجديدة من شركة آبل سوف يكون مرتفع كثيراً، وهذا ما يؤثر بشكل كبير على المبيعات في الفترة القدمة، وتوجد المؤشرات المختلفة التي تؤكد على أنه سوف تكون أسعاره كما يلي:

سعر ايفون 14 يبدأ من 749 دولار.

أما iphone 14 max يبدأ من 849 دولار.

سعر iphone 14 pro سوف يبدا من 1049 دولار.

وسعر iphone 14 pro max سوف يبدا السعر من 1149 دولار.

مواصفات هاتف ايفون 14 برو max

ويتميز الهاتف بأنه فيه ذاكرة عشوائية تصل لـ 6 جيجا بايت، وهو مصنوع من واجهة زجاجة غوريلا وهو من ظهر زجاجي مصنع، وأيضاً إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ والبصمات الخاصة بالأيدي وقياسات الشاشة 6.7 بوصة، والكاميرات 12 و13 و48 ميجا بيكسل وبه الشحن السريع ومعالج سداسي النواة، والكثير من المميزات الأخرى التي تجعله من الهواتف الرائدة.