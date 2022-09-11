نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ابل واتش الترا Apple Watch Ultra، ساعة الإنقاذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات ابل واتش الترا Apple Watch Ultra، ساعة الإنقاذ. لا تشبه Apple Watch Ultra أي ساعة Apple Watch رأيتها من قبل. لكنها ربما تشبه بعضًا من أفضل الساعات الرياضية التي ربما سمعت عنها، مع تصميم ومجموعة ميزات منسقة للأنشطة القوية. تعد ساعة Apple Watch Ultra، الأكبر والأطول عمراً من Apple حتى الآن، برفقة مثالية لأي نوع من المغامرة. بالإضافة إلى التصميم المتين بشكل خاص. توفر Apple Watch Ultra زرًا إضافيًا للعمل، وتاجًا رقميًا أكثر أهمية، وصفارة أمان ومجموعة خاصة من أحزمة الساعة. يتم دعم بعض هذه التجربة من خلال تطبيق البوصلة المعاد تصميمه، والذي يتوفر أيضًا لـ Apple Watch 8.

مواصفات ابل واتش الترا

تصميم Apple Watch Ultra هو شيء لم نشهده من قبل من Apple ، الأمر يبدو حقًا كما لو أن عرضًا خياليًا قد ظهر كما سنشرح بالأسفل:

من الواضح أن حجم الجهاز مذهل، حيث ظهر لأول مرة في علبة تيتانيوم بحجم 49 ملم، مما أدى إلى تقزيم ساعة Apple Watch 7 التي يبلغ قطرها 45 ملم.

الشاشة الزجاجية في Apple Watch Ultra مصنوعة من الكريستال الياقوتي، مسطحة ومتساطحة مع حافة الهيكل، وهو تغيير مهم آخر.

يُزرع التاج الرقمي ويُعطى عمق أكبر. ويوجد زر جانبي في حافة بارزة على الجانب الأيمن من الجهاز. من المفترض أن تجعل هذه الأزرار أسهل في الاستخدام أثناء ارتداء القفازات.

يوجد على الجانب الأيسر من Apple Watch Ultra زر إجراء إضافي يمكن برمجته كإطلاق سريع لغرض معين. يوجد فوق الزر الجديد شبكة مكبر صوت مرئية، والتي تخدم غرضين:

1) تحسن جودة الصوت في المكالمات الهاتفية حتى في ظروف الرياح.

2) تطلق صفارة إنذار بقوة 86 ديسيبل، مما يتيح سماع صوت التنبيه حتى 180 مترًا بعيد. ولذا يسميها البعض ساعة النجدة أو الإنقاذ.

آخر شيء يجب ملاحظته مع تصميم Apple Watch Ultra هو أحزمة الساعة الخاصة. فعلى عكس أفضل أحزمة Apple Watch ، يقدم Ultra خيارًا من ثلاثة أحزمة تناسب نشاطك الخارجي المفضل.

سعر ساعة ابل واتش الترا

799 دولاراً هي تكلفة Apple Watch Ultra. إنه نموذج فريد مزود بالدعم الخلوي. بمعنى آخر، الاتصال الخلوي ليس اختياريًا كما هو الحال مع Apple Watch 8 ، والذي يبدأ بسعر 399 دولارًا لإصدار GPS فقط.

إلى هنا يكون قد انتهى مقالنا عن سعر ومواصفات ساعة ابل واتش الترا Apple Watch Ultra، ساعة الإنقاذ. تطرقنا فيه إلى عرض خيالي لهذه الساعة المتينة. والتي قد تكون منقذاً لك في أحد الأيام بفضل ميزة صفارات الإنذار التي تطلقها لمسافات بعيدة.