واتساب يختبر عرض الرسائل حسب التاريخ على أيفون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 10:26 صباحاً - يختبر تطبيق واتساب ميزة بحث جديدة تمنح مستخدمي هواتف ”آيفون“ خيارا جديدا لعرض الرسائل المرسلة حسب تاريخ معين.

ووفقًا لتقرير نشره موقع WABetainfo التقني، قد يحصل تطبيق المراسلة لنظام تشغيل iOS قريبًا على ميزة بحث جديدة ”حسب التاريخ“ تتيح للمستخدمين البحث في رسالة ذات تاريخ معين.

وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بتصفية نتائج البحث حسب التواريخ.

وفي الوقت الحالي، يعرض تطبيق ”واتساب“ العديد من النتائج بعد كتابة اسم أو رقم في مربع البحث المخصص داخل التطبيق، وذلك لجميع أنظمة التشغيل.

ووفقا للتقرير، فإن الميزة الجديدة قيد التطوير حاليا، وأن إطلاقها بشكل رسمي غير معروف حتى الآن.

وشارك موقع WABetaInfo، وهو المنصة الأشهر في العالم في تتبع أخبار ”واتساب“، لقطات شاشة تشرح الميزة وتظهر وضع ”أيقونة تقويم“ جديدة فوق لوحة المفاتيح مباشرة.

ومن أجل استخدام خيار البحث عن رسالة ذات تاريخ محدد، يحتاج المستخدم إلى النقر على ”أيقونة التقويم“ هذه عبر هاتف ”آيفون“.

كما أوضحت لقطات الشاشة أيضا أنه سيتم فتح ”أيقونة التقويم“ بنقرة واحدة، ثم بعد ذلك، سيظهر ”منتقي التاريخ“ لتحديد أي شهر وتاريخ وسنة؛ ما يمكن المستخدم في النهاية من الوصول إلى رسالة معينة يرغب في البحث عنها بكل سهولة.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم إصدار الميزة لمختبري الإصدارات التجريبية حتى الآن، لكنه أوضح أنه من المقرر أن يتم طرحها في إصدار تجريبي لتطبيق المراسلة عبر نظام iOS يحمل رقم (22.19.0.73).

وبحسب ما ورد في تقرير WABetainfo، كانت الميزة الجديدة قيد التطوير منذ عامين، ولكن تم تأجيل خطة طرحها للجماهير، دون سبب واضح.

وتأتي الميزة بعد يومين من الإبلاغ عن خلل تقني في تطبيق ”واتساب“ لنظام تشغيل iOS بعد التحديث، بشأن مدة كتم صوت التنبيهات.

وأوضح WABetainfo أن المشكلة هذه ظهرت بعد تحديث إصدار يحمل رقم (2.22.18.76)، إذ تم الإبلاغ عن خطأ يغير تلقائيا مدة كتم الصوت من أسبوع واحد إلى 8 ساعات.

ومع ذلك، لم تتم مواجهة أي مشكلة عندما اختار المستخدمون فترتين أخريين لكتم الدردشات؛ 8 ساعات ودائمًا.