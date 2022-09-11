نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة فلسطين الرياضية الجديد 2022 “نايل سات وعرب سات” بجودة HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم عبر موقعنا تردد قناة فلسطين الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 2022، تم انشاء قناة فلسطين في 1994 ولكن لم يتم أي بث عليها حتي عام 1999 وكان هذا تاريخ أول بث علي هذه القناة بعد انشاءها بسنوات، وهي من القنوات التليفزيونية الفضائية التي يمكن اعتبارها من أهم القنوات التابعة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون الفلسطيني، وهذا تحت ادارة مؤسسة التحرير الفلسطيني، ومع الدخول في العام الجديد قام اتحاد الاذاعة والتيليفزيون بتغيير تردد قناة فلسطين الرياضية على النايل سات وعرب سات، وذلك لكي يحصل المشاهد على مشاهدة مميزة وممتعة دون انقطاع أو تشويش في القناة، خلال البث المباشر طوال اليوم.

قناة فلسطين الرياضية

عبر تردد قناة فلسطين الرياضية الجديد، تقوم القناة بعرض جميع المباريات المحلية والعالمية، مما جعل المتابعين يبحثون باستمرار عن القناة وعن ترددها فهي من أهم القنوات الفلسطينية في الفترة الاخيرة، كما أن قناة فلسطين الرياضية تعرض المباريات التي تشارك بها المنتخبات العربية، وكذلك يتم نقل المباريات الاسيوية، وجميع المباريات الاخري علي مستوي العالم، ويتم عرض عدد من البرامج علي هذه القناة ومنها:

برنامج ويندوز من البرامج الرياضية المميزة التي يتم عرض حلقاتها علي هذه القناة.

وبرنامج أظهر الحل وهو برنامج ابداعي يعرض على قناة فلسطين الرياضية أيضا.

برنامج نبض الملاعب وله قاعدة جماهيرية كبيرة.

برنامج بيت الرياضة وبرنامج الشباب الابتكارات، المنشأت الرياضية.

تردد قناة فلسطين الرياضية

وغير ذلك تقوم القناة بعرض بعض من البرامج عبر تردد قناة فلسطين الرياضية الجديد، والتي تهتم بالفواصل والفقرات الميدانية من البيئة الفلسطينية الرياضية ليتعرف المشاهد على التطورات في الساحة الخضراء، وتعتبر قناة فلسطين الرياضية من القنوات القلائل التي تعرض جميع المباريات في كرة القدم التي يشارك بها المنتخب الفلسطيني، وايضا تعرض البطولات العربية والافريقية العالمية، كما تقدم هذه القناة محتوي مهم بالنسبة للكبار والصغار فيتحظي بمتابعة ومشاهدة من الجميع وبشكل مستمر.

تردد قناة فلسطين على القمر الصناعي النايل سات

تردد القناة 12645 معدل الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 جودة المشاهدة SD

تردد قناة فلسطين الرياضية على القمر الصناعي عرب سات