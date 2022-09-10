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عمر شويل - جدة سعر آيفون 14 برو max في الإمارات .. يبحث الكثير من المواطنين في الدول العربية أو في العالم عن هاتف أو جوال آيفون 14 برو ماكس وذلك بسبب الضجة الكبيرة التي حدثت عن الإمكانيات والمواصفات الخاصة بهذا الهاتف والذي تصدره شركة أبل الأمريكية التي تعتاد خطف الأضواء في كل عام بإصدار جديد من الهواتف من هاتف آيفون 11 وبرو ماكس فكل عام تنفرد هذه الشركة بإصدار جديد من هذه الهواتف العصرية بالإمكانيات الجبارة والتي تجذب الكثير إليها بجانب التكهنات كل عام عن الإمكانيات والمواصفات وكذلك التركيب الخاص بكل هاتف على حدا ويقبل العديد من المواطنين في الإمارات العربية المتحدة على هذا الهاتف متسائلين عن الإمكانيات والمواصفات وكذلك موعد إصداره في الأسواق سواء العالمية أو المحلية في الإمارات وكذلك السعر الخاص به في حال النزول وإلى هذه اللحظة التي نكتب فيها المقالة لم يتم إصدار الهاتف رسميًا لكن وفق تصريحات شركة أبل الأمريكية فإن الهاتف سيتم طرحه أولًا في مؤتمر عالمي لشرح الإمكانيات الخاصة به في يوم 7 من شهر سبتمبر لعام 2022 وذلك لعرض كافة الخواص والمواصفات والمكونات التي يتوفر بها الهاتف وكذلك التصميم والأسعار في كل دولة وإمكانية طرحة لكل العملاء الخاصين بالشركة في العالم أجمع . سعر آيفون 14 برو max في الإمارات وبالنسبة لسعر هاتف آيفون 14 برو ماكس بالدولار فهي تبدأ من 1099 دولار أمريكي . ويختلف السعر بحسب السعة الخاصة بالجهاز فهو يأتي مختلفًا حسب الذاكرة. فقد بلغ سعر هاتف آيفون برو ماكس 14 بذاكرته الداخلية 1208 جيجا بايت إلى 1099 دولار أمريكي تقريبًأ. بينما نفس الهاتف بذاكرة داخلية 256 جيجا باين فسعره 1199 دولار. أما عن النسخة الأعلى نسبيًا للهاتف فهي بذاكرة 512 جيجا بايت كذاكرة داخلية وسعرها 1399 دولار . وبالنسبة لأكبر سعة أو مساحة فهي 1 تيرا بايت أو 1000 جيجا بايت . يبلغ سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس ذاكرة 128 1099 دولاراً أمريكي.

يبلغ سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس ذاكرة 256 1199 دولار.

يبلغ سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس ذاكرة 512 1399 دولاراً .

يبلغ سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس ذاكرة 1 تيرا 1599 دولاراً . أما بالنسبة للسعر في الإمارات وسعر هاتف ذا الذاكرة iPhone 14 Pro Max 256 GB في الإمارات 5099 درهماً إماراتياً. بينما بذاكرة iPhone 14 Pro Max 512 GB في الإمارات 5949 درهم. والإصدار الأعلى iPhone 14 Pro Max 1 TB في الإمارات 6799 درهما.

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