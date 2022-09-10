نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنزيل وتثبيت GTA 5 في أي هاتف يعمل بنظام Android وميزات لعبة Gta 5 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تنزيل وتثبيت GTA 5 (Grand Theft Auto V) ، هي واحدة من أكثر الألعاب شعبية من قبل Rockstar Games، ربما قمت بتشغيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ولكن ماذا لو كان بإمكانك تنزيل GTA 5 Apk على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android أيضًا حسنًا ، نعم يمكنك تشغيله على هاتفك أيضًان في هذه المقالة ، ستحصل على GTA 5 Apk + Data لتشغيل هذه اللعبة.

كيفية تنزيل وتثبيت GTA 5 للهاتف الذي يعمل بنظام Android

في البداية تحتاج إلى تنزيل جميع الملفات المطلوبة على هاتفك قبل المتابعة إلى هذا الجزء وهي أن تكون ،تحقق من قسم المتطلبات لتنزيل GTA 5 Apk والبيانات،عندما تنتهي من تنزيل كل الملفات بنجاح ، يمكنك البدء في اتباع الخطوات الموضحة أدناه لتثبيت GTA V وتشغيله على هاتفك الذكي.

1) في البداية ، قم بتثبيت ملف GTA 5 Apk الذي قمت بتنزيله من الأعلى.

2) الآن ، انتقل إلى متجر Play وقم بتنزيل تطبيق Es File Explorer في هاتفك باستخدامه ، يتعين علينا استخراج ملف البيانات في مجلد اللعبة هذا.

3) انتقل إلى مجلد التنزيل في تطبيق Ex File Explorer ، وسترى ملف GTA 5 Data Zip هناك وهو أسماء مثل com.rockstargames.gtasa الآن قم باستخراج ملف Zip هذا إلى Android OBB(إذا لم يكن هناك مجلد OBB في مجلد Android ، فقم بإنشاء مجلد جديد فيه وقم بتسميته باسم Obb واستخرج ملفك فيه.)

4) افتح الآن GTA 5 Apk و Voila تم بدء تشغيل GTA V (The Beast) الخاص بك دون أي خطأ على هاتف Android. أليست هذه العملية بهذه البساطة؟ وفقًا لي ، لا يوجد شيء يصعب تثبيته وتشغيل هذه اللعبة على أي هاتف ذكي. كل ما تحتاجه هو ملف APK والبيانات الذي قمت بمشاركته بالفعل مع مرآة أيضًا. أوصيك بتنزيل هذه الملفات باستخدام اتصال WIFI لأنه ليس من السهل جدًا الحصول على هذه الملفات الكبيرة على بيانات هاتفك المحمول حسنًا ، إذا كان لديك اتصال إنترنت فائق السرعة ، فيمكنك المحاولة.

ميزات لعبة GTA V

إذا لعبت GTA 5 على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، فلا أعتقد أن هناك حاجة لإخبارك بميزات هذه اللعبة. لكنك تلعبها لأول مرة ثم تتيح لك معرفة الميزات الرائعة المضافة في هذه اللعبة الجديدة من Rockstar Games.

هناك رسومات عالية الجودة HD.

هناك سيطرة جيدة للاعب على اللعبة.

جميع شخصيات ، سيارات ، تصميمات اللعبة رائعة وتبدو حقيقية.

هناك تحكم رائع في قيادة السيارة ، إنه أفضل بكثير من أي لعبة GTA أخرى.

لديها الكثير من المهمات المثيرة للاهتمام ، وستكون أكثر اهتمامًا بالمهمة التالية كلما اكتملت أي مهمة.

هناك بعض الميزات الجديدة التي تمت إضافتها فقط في هذا الإصدار من سلسلة GTA. سوف تستكشف المزيد من الميزات الرائعة بعد تشغيلها بنفسك. أنا متأكد من أنك ستقع في حب اللعبة بعد لعبها لأول مرة على هاتف Android الخاص بك. لا توجد لعبة أخرى يمكن مقارنتها بـ GTA V في سلسلة العصابات. حان الوقت الآن لإعلامك بكيفية تثبيت GTA V على جهاز Android.