نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي S23 أقوى هاتف منافس للايفون samsung galaxy في المقال التالي

عمر شويل - جدة اهلا ومرحبا بكم سوف نعرض لكم واحد من أهم ما أبدعت سامسونج من حيث المواصفات والمميزات الرائعة نود أن نذكرها لكم وقد أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد جلاكسي 23s وهو الذى يستكمل مسيرة هواتف سامسونج وهو يتميز بشكله الخارجى الذي يجذب محبي سامسونج وألوانها الجذابة وكشفت التقارير عن بعض المواصفات التي يتميز بها الهاتف.

مواصفات سامسونج جلاكسي 23s

نعرض العديد من المواصفات الذي يمتلكها الهاتف من الداخل والخارج:

حجم الشاشة 6.1 انش، تشغل الشاشة 89.5% من جسم الهاتف.

الهاتف مصنوع من الزجاج والجوانب مصنوعة من الألومنيوم.

ويدعم الهاتف العمل بالقلم المميز باللون الأسود .

شاحن الهاتف ذات تقنيات عالية.

يتميز بوجود ميكروفون ثانوي الذي يمنع ظهور أي ضوضاء أثناء التصوير.

يقاوم الماء والغبار.

مميزات الكاميرا فلاش ليد، HDR، بانوراما.

يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بقوة 40 ميجا بكسل.

البطارية غير قابلة للإزالة سعتها 5000 أمبير ويدعم خاصية الشحن السريع.

وبه شريحتين بحجم النانو ووحدة معالجة مركزية ثمانية النواة.

نظام التشغيل أندرويد 13.

الألوان الموف و أسود، أبيض، أخضر.

الوان الشاشة 1 مليار لون.

الرامات 8 – 12 جيجابايت.

بصمة الإصبع بالشاشة.

المستشعرات التسارع، الدوران، القرب، البوصلة.

حماية الشاشة زجاج كورنينج الغوريلا فيكتوس.

الذاكرة العشوائية 16 جيجابايت.

سعر هاتف سامسونج جلاكسي 23s

حيث أنه من المعروف أن سعر هذا الهاتف يكون من ضمن الأمور التي بحث عنها العديد من المستخدمين طوال الفترة الماضية وهذا يرجع إلى الكثير من المميزات التي تم الإعلان عنها في الفترة القادمة في كل الأسواق خاصة أن هذا الهاتف يتوفر به مجموعة كبيرة من المميزات التي مازالت موجودة في الفترة الحالية حيث أنه الاسعار إلى حد ما تكون مناسبة مع كل الامكانيات الموجودة في هذا الهاتف كما انه بالنسبة إلى سعر الهاتف فانه يكون سعر الهاتف يكون كالتالي:

حيث أن سعر الهاتف مساحة 256 جيجا بايت في مصر 30 ألف جنيه.

سعر الهاتف في السعودية مساحة 256 جيجا بايت 5299 ريال سعودي.

سعر الهاتف في دولة الكويت نسخة 128 جيجا بايت 396 دينار كويتي.

و قد يصل هاتف سامسونج جالكسي S23 النسخة 128 جيجا في الإمارات عند سعر 4699 دينار إمارتي.

سعر الموبايل بالدولار1,030 يورو بما يعادل 1,200 دولار أمريكي.

وفي النهاية في حالة الرغبة في شراء هذا الهاتف لا يد من الانتظار حتى يتم الإعلان عن أبرز المواصفات الخاصة بهذا الهاتف بكل سهولة دون وجود أي مشاكل في الأمر، حيث أنه خلال الأيام القادمة سوف يتم الإعلان عن أبرز المواصفات الخاصة بهذا الهاتف وعم أبرز الاسعار الحقيقية المعلنة من الشركة ولهذا السبب وضحنا لكم كل هذه المواصفات.

كما انه بكل سهوله يمكنك معرفه مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي اس 23 من خلال بعض التسريبات التي تم توضيحها خلال المقال وكل المواصفات التي وضحناها لكم سواء في الهاتف او شكل الهاتف الخارجي تم توضيحها عن طريق التسريبات التي اعلنت عنها الشركه ولكن كل المعلومات الحقيقيه سوف تكون متوفره خلال الفتره القادمه عن طريق المؤتمر الرسمي التي سوف تقوم بعقده الشركه خلال الفتره القادمه.

كما انه من ابرز المميزات الموجوده في الهاتف التي جعلت العديد من المستخدمين يبحثون عنه في الفتره الاخيره ويريدون الحصول على المزيد من المعلومات عنه سواء معلومات السعر او معلومات المواصفات المميزه الموجوده في هذا الهاتف انه يكون من ابسط الهواتف المستخدمه ومن افضلها وكما انه يتوفر به مميزات تشبه مميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس الذي تكون عليه العديد من الاعلانات المميزه في الفتره الحاليه.