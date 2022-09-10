نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما الفرق بين ساعه ابل سي Apple Watch SE (2022) وساعة سي القديمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد معرفة الفرق بين ساعه ابل سي Apple Watch SE (2022) وساعة سي القديمة أمرًا ضروريًا إذا كنت تفكر في شراء ساعة ذكية. تم الكشف عن أحدث ساعة Apple Watch للمبتدئين خلال مؤتمر الشركة في 7 سبتمبر.إذن ما الذي تقدمه Apple Watch SE (2022) مقارنة بساعة ابل سي 2022؟

تُظهر مراجعتنا العملية المبكرة بعض الترقيات الجذابة. تحتوي Apple Watch SE (2022) على نفس مجموعة شرائح Apple Watch 8 وتكلفة أقل بمقدار 100 دولار. في الواقع، بسعر 249 دولارًا، تكلفته أقل من تكلفة ساعة Apple Watch SE الأصلية عند الإطلاق. نظرًا لعدم قيام Apple Watch 3 بقطع الأجهزة المدعومة من watchOS 9 ، فقد تكون Apple Watch SE (2022) الآن أفضل ساعة Apple Watch لمن لديهم ميزانية محدودة.

سعر ساعة ساعه ابل سي 2022

تم إطلاق Apple Watch SE بسعر 279 دولارًا لمقاس 40 مم و 309 دولارات لإصدارات GPS فقط مقاس 44 مم. بالنسبة لشبكة LTE، بدأ نسخة 40 مم بسعر 329 دولارًا ونسخة 44 ملم بسعر 359 دولارًا. في هذه الأيام، يمكنك غالبًا العثور على Apple Watch SE للبيع مع أفضل عروض الـ Apple Watch.

الخبر السار لمحبي ابل هو أن Apple Watch SE (2022) يبدأ بسعر 249 دولارًا أمريكيًا لحجم 40 ملم GPS فقط. في الواقع، كل النسخ لـ Apple Watch SE (2022) أقل تكلفة بمقدار 30 دولارًا مقارنةً بساعة Apple Watch SE التي تم إصدارها في عام 2020. وهذا يعني أن طراز 44 مم GPS فقط يبدأ بسعر 279 دولارًا.

بسعر 249 دولارًا، تعد Apple Watch SE (2022) أرخص في الواقع من Samsung Galaxy Watch 5. وهو أيضًا توفير كبير مقارنة بسعر يبدأ من 399 دولارًا أمريكيًا وبديل معقول نسبيًا لساعة Apple Watch 3 التي تبلغ تكلفتها 199 دولارًا والتي نعتقد أنه سيتم إيقافه.

عمر البطارية Apple Watch SE

تم تصنيف عمر بطارية Apple Watch SE (2022) لمدة 18 ساعة، وهو للأسف ليس ترقية على Apple Watch SE. ومع ذلك، فإنه يحصل على بعض التحسينات في عمر البطارية في شكل وضع الطاقة المنخفضة. يعمل وضع استهلاك الطاقة الجديد هذا على تعطيل ميزات استنزاف الطاقة ويجب أن يحسن عمر بطارية ساعتك إذا بدأت في تشغيل البطارية منخفضة.

إذا كنت تريد بطارية تمت ترقيتها، فستحتاج إلى الترقية إلى Apple Watch 8 أو Apple Watch 8 Ultra. يمكن لوضع الطاقة المنخفضة في Apple Watch 8 أن يضاعف عمر البطارية تقريبًا. ويمكن لـ Apple Watch Ultra أن تجعلها مدتها 60 ساعة في وضع الطاقة المنخفضة.

وإلى هنا يكون قد انتهى مقالنا عن ما الفرق بين ساعه ابل سي Apple Watch SE (2022) وساعة سي القديمة. ذكرنا فين مقارنة مهمه بين أسعار (Apple Watch SE (2022 و Apple Watch SE القديمة.