لن تصدق .. مزايا وحيل سحرية تحدث لهاتفك عند تشغيل وضع الطيران! (تعرف عليها)

ماذا يحدث لهاتفك عند تشغيل وضع الطيران ؟
يمنع وضع الطيران في هاتفك الذكي او في الجهاز اللوحي من ان يقوم بالاتصال بالشبكات او بالـ WI-FI أو البلوتوث و هذا يعني انه ليس من الممكن ان تقوم بعمل مكالمات او استقبال مكالمات او ان تقوم بارسال الرسائل او تلقي الرسائل او تصفح الانترنت بأي شكل من الاشكال حيث أنه ليس من الممكن ان تقوم باستخدام التطبيقات التي تعتمد على الانترنت مثل مواقع التواصل الاجتماعي و هي على النحو التالي : الفيسبوك و الانستجرام و تويتر و تيك توك و غيرها من التطبيقات التي يعرفها الكثير
فوائد وضع الطيران في الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي :
حماية حسابات من عبث الاطفال
التقليل من مصادر الالهاء في حالة انك من الاشخاص اللذين يتشتتون بسهولة
العمل على توفير عمر البطارية في حالة انك نسيت القيام بشحن الهاتف وانت خارج المنزل
يسرع عملية الشحن لأنه يوقف العديد من ميزات استنزاف البطارية