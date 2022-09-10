نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار أيفون 14 وأبرز مميزات كاميرا iPhone 14 ومحتويات العلبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إصدار الهاتف الجديد الخاص بشركة آبل بالمميزات الرائعة التي تميز هذا الإصدار عن غيره من الهواتف التي تسبقه؛ حيث يمتاز جهاز أيفون 14 بالعديد من المميزات خاصةً الكاميرا الأمامية والخلفية، وازداد البحث منذ صدور الخبر عن أسعار آيفون 14 وهذا ما نقدمه لكم من خلال السطور القادمة في المقال، كما نقدم لكم أهم المعلومات عن الجهاز.

أسعار آيفون 14

امتازت أسعار الأجهزة الأيفون عن غيرها من الشركات لما بها من مميزات رائعة، وقد أعلنت الشركة عن أسعار الجهاز، وهذا ما نعرضه عليكم فيما يلي:

جهاز آيفون 14 بسعر 799 دولار أمريكي.

جهاز آيفون 14 بلس وصل سعره إلى 899 دولار أمريكي.

سعر جهاز أيفون 14 برو وصل إلى 999 دولار أمريكي.

أما سعر آيفون 14 برو ماكس فسعره 1099 دولارًا أمريكيًا.

الجدير بالذكر أن الجهاز يمكنك حجزه من المتاجر المختلفة بدءًا من منتصف الشهر

الجاري، واستلامه في اليوم السابع من شهر أكتوبر القادم فبادر بحجزه على الفور.

مميزات التصوير في جهاز أيفون 14

على الرغم من التقنيات العالية الموجودة في أجهزة آيفون السابقة؛ إلا أن الشركة أصدرت تحسينات رائعة في الأجهزة الجديدة الخاصة بها فتصوير الجهاز أيفون 14 أصبح عاليًا؛ حيث يمكن لكل حاملي الجهاز تصوير التفاصيل الصغيرة بصورة أكثر من رائعة تحمل نفس درجات الألوان الحقيقية.

ومن خلال المؤتمر الذي أعلن به صدور هذا الجهاز تم عرض العديد من الصور الملتقطة بالجهاز، والتي تعرض صورًا أشبه للحقيقة عن البحار والمحيطات، والتي تعرض التفاصيل الدقيقة بها.

محتويات علبة أيفون 14

تحتوي العلبة الخاصة بهذا الجهاز على ما يلي:

يوجد داخل العلبة كتالوج لتشغيل الجهاز والأوراق الخاصة به.

وجود كابل توصيل الشاحن USB.

بها دبوس للاستخدام في إخراج الشريحة.

تحتوي العلبة على ملصقات بها صورة الإبل.

بالرغم من كل هذه الأشياء داخل العلبة؛ إلا أنه لا يحتوي على سماعات.

في نهاية مقال أسعار أيفون 14 فقد قدمنا لكم أهم الأسعار المتوفرة لكل نوع من الجهاز، وعرضنا عليكم أهم مميزات التصوير الخاصة بهذا الجهاز، كما قدمنا لكم المحتويات الموجودة داخل علبة الجهاز، وعلى من يحتاج الشراء الذهاب إلى أقرب متجر للحجز الفوري.