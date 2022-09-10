نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف Apple iphone 14 pro max الجديد أيفون 14 برو ماكس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت أبل في مؤتمرها السنوي الأربعاء 7 سبتمبر 2022 عن الجيل الجديد من هواتفها والمزايا الحصرية لهاتف 14 برو ماكس Apple iphone 14 pro max بحجم و تصميم مميز يختلف عن شكل الهواتف الأخرى من أبل، ومن كل الهواتف الذكية والذي تتميز بيه دائما ابل وذلك منذ تأسيسها عام 1976 م الى وقتنا الحالي وهذا الجهاز، وبالأخص أكثر تميزا لما له من مميزات و مواصفات عالية جدا فاقت توقعات المستخدمين سواء لشركة أبل أو للمستخدمين لأي جهاز من شركات منافسة لها.

امكانيات هاتف Apple iphone 14 pro max الجديد

يحتوي هاتف Apple iphone 14 pro max على نظام تشغيل الأحدث على إلاطلاق في كل هواتف أبل، وسعة التخزين فيه تصل إلى 1 تيرا , و يدعم الجهاز الجيل الخامس و أما عن المعالج ف هو سداسي النواة، و معالج الرسومات براعي, والذاكزة العشوائية 8 ذاكرة التخزين 128/256/512/ إلى أن تصل 1 تيرا، تقنية للشاشة الأمامية تميزه بعرض الإشعارات من خلالها للمستخدمين وذلك يجعل الشاشة أكثر تميزا من أي وقت مضى حيث أن مقاسها يأتي بمقاس 6.7 بوصة، و دقتها 1170*2532 و بالاضافة لأنه ياتي بحجم خفيف و وزن 196 جرام و طول 163.3 ملي و عرض 74.2 ملي والألوان مناسبة لكل الأذواق منها الأبيض و الأسود و الأكثر تميزا منهم الفضي والذهبي والأزرق، و يدعم الشحن السريع و من المزايا الإضافية فيه أنه يدعم الشحن اللاسلكي، أما عن الكاميرا ف هي تأتي بقطر إستشعاري بنسبة 64% مع درجة دقة 48 ميجابكسل، و الكاميرا الأمامية مزدوجة بمستشعر أساسي دقة 12 ميجا بكسل و أيضا مستشعر ثلاثي الأبعاد.

هاتف Apple iphone 14 pro max الجديد

أجرت أبل تحسينات على الكاميرا بشكل أعلى مرتين من أيفون 13 برو ، أما عن تصوير الفيديو فهو بمعدل 20/30/24 إطار في الثانية، بالنسبة للبطارية سعتها 3750 ميلي أمبير و نوعها ليثيوم و غير قابلة للإزالة ومن المميز فيها أيضا انها تدعم الشحن السريع بحيث يمكن شحن 50 في المئة في 30 دقيقة، والصوت في هذا الجهاز مختلف ومجسم لأنه يوجد فيه سماعات ستيريو،وأعلنت أيضا عن إلغاء إستخدام الشريحة التقليدية و إستبدالها بشريحة مختلفة، وأكدت أبل تزويده بخاصية إجراء المكالمات بأمان لا يحتوي على تغطية باستخدام القمر الصناعي الأقرب في حالات الطوائ عبر القمر الصناعي، وبعد كل هذا من الامكانيات و المميزات ف هناك ترقب من الجميع لأسعاره و مواعيد نزوله الأسواق حيث صرحت شركة أبل انه رسميا يوم الجمعة القادم الموافق 16 سبتمبر 2022 سيكون متاح في الاسواق و يتراوح سعره ما بين 4699 ريال سعودي لجهاز ايفون 14 برو ماكس ذاكرة 128 جيجا، اما عن ذاكرة 256 جيجا بسعر 5099 ريال سعودي، وذاكرة 512 جيجا بسعر 5949 ريال سعودي، وأخيرا ذاكرة 1 تيرا بايت بسعر 6799 ريال سعودي.