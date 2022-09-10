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عمر شويل - جدة كم سعر ساعه ابل Apple Watch 8 وما الفرق بينها وبين ساعه ابل 7؟ سنتعرف في هذا المقال على أكبر التغييرات في Apple Watch 8. يتساءل الجميع ما الذي يجعل Apple Watch 8 مختلفة عن Apple Watch 7؟ الآن وبعد أن تم الإعلان عن Apple Watch 8، أثناء مؤتمر Apple في 7 سبتمبر الماضي، نعرف كيف يمكن مقارنتها بالجيل السابق من سلسلة Apple Watch 7.

مميزات Apple Watch 8

بالمقارنة مع Apple Watch 7، تقدم Apple Watch 8 ميزتين جديدتين:

مستشعر درجة حرارة الجلد.

واكتشاف الاصطدام.

إنها تقدم أيضًا وضع الطاقة المنخفضة، لكن Apple Watch 7 تحصل على هذه الميزة مع تحديث watchOS 9 الكامل. بخلاف ذلك، فإن Apple Watch 8 تشبه إلى حد كبير Apple Watch 7. ولكن إذا كنت مهتمًا بما هو جديد، فإليك جميع الاختلافات بين Apple Watch 8 مقابل Apple Watch 7، من السعر والتصميم إلى الميزة وعمر البطارية.

تصميم ساعة ابل، Apple Watch 8

قدمت أحجام Apple Watch 7 الأكبر، تغييرًا مهمًا في التصميم مقارنةً بـ Apple Watch 4 من خلال Apple Watch 6. فقد جعلت Apple Watch منحنية قليلاً عن ذي قبل، مع حواف أنحف حول الشاشة. كما جعلت Apple تصميم 7 أكثر مقاومة للغبار.وينتقل هذا التصميم تمامًا تقريبًا إلى تصميم Apple Watch 8.

ألوان Apple Watch 8

الاختلاف الأكبر في إصدار ساعة ابل 8 هو اختيار اللون، حيث تأتي Apple Watch 8 بألوان الأسود والفضي والذهبي والأحمر. وقد غادر لوني الأزرق والأخضر.

سعر ساعة ابل 8

حافظت Apple على نفس أسعار Apple Watch لعدة سنوات، حيث يطابق سعر إصدار Apple Watch 8 سعر Apple Watch 7. يبدأ سعر Apple Watch 8 من 399 دولارًا للطراز مقاس 41 ملم، مع أقساط للطراز الأكبر مقاس 45 ملم.

ونظرًا لأن تجار التجزئة يقومون بتصفية المخزون، فقد تتمكن من العثور على Apple Watch 7 معروضة للبيع مع أفضل صفقات Apple Watch. بالنسبة لمن يهتمون بالأسعار، أعلنت شركة Apple أيضًا عن ساعة Apple Watch SE جديدة بقيمة 249 دولارًا أمريكيًا (2022).

عمر بطارية ساعة ابل 8

مدة عمر البطارية لكل من إصداري Apple Watch 8 و7 هو 18 ساعة. ذلك مع تتبع اللياقة البدنية وتتبع النوم وتمكين الشاشة دائمًا. تم تحسين الشحن اليومي بواسطة ميزة الشحن السريع Apple Watch 7. ولكن عند سرقة إعداد من iPhone و iPad، فإن وضع الطاقة المنخفضة الجديد لـ Apple Watch سيعطل بعض ميزات استنزاف الطاقة مع ترك الجهاز لا يزال قابلاً للاستخدام في الغالب. مع وضع الطاقة المنخفضة، يمكن أن تدوم ساعة Apple Watch حتى 36 ساعة.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن كم سعر ساعه ابل Apple Watch 8 وما الفرق بينها وبين ساعه ابل 7؟ تطرقنا فيه إلى عرض بعض الفروق بينها في أكثر من نقطة، كالتصميم وعمر البطارية والحجم وغيرها. بالإضافة إلى توضح مميزات وسعر Apple Watch 8.