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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات HD في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد من أبرز عمليات البحث عبر شبكة الانترنت، وذلك لأن قناة ناشيونال جيوغرافيك تعد من أبرز القنوات الفضائية في الوطن العربي، وذلك لما تقدمه من محتوى وثائقي وثقافي هام يزيد من وعي الشعوب والمشاهدين، ويعمل القائمين على القناة على تقديم المحتوى المرئي الشيق والهام عن كل شئ يخص عالم الطبيعة والحيوان.
قناة ناشيونال جيوغرافيك
عبر تردد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، يتم تقديم العديد من الافلام الوثائقية عن كل شئ في حياة الانسان والبيئة، ويقدم المحتوى بشكل سلس وشيق بطريقة مفهومة كي يصل لجميع الطبقات التعليمية، ومن المحتويات التي تقوم القناة ببثها “أفلام وئائقية عن الكواكب والفضاء، وعلوم النبات والحيوان، والرحلات الاستكشافية حول العالم، وأفلام عن الحضارات القديمة، والزراعة والمناخ، وأيضاً الصناعات المختلفة والحرف اليدوية، وأيضاً أفلام وثائقية بشكل خاص عن أبرز العادات والتقاليد في المجتمعات المختلفة.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
ومن خلال بحث العديد من محبي الثقافات والوثائقيات عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، نوضح لكم من خلال موضوعنا عن خطوات تنزيل وضبط تردد القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم وعبر الأقمار الصناعية المختلفة كالتالي:
- القمر الصناعي نايل سات
|تردد القناة
|11526
|معدل الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|جودة المشاهدة
|SD
- القمر الصناعي هوت بيرد
|تردد القناة
|11411
|معدل الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|30000
|جودة المشاهدة
|HD
وتعد قناة ناشيونال جيوغرافيك تابعة للولايات المتحدة، وتبث باللغتين الانجليزية والعربية، حيث الانجليزية موجهة للغرب، والعربية موجهة لدول الوطن العربي، وتبث من دولة الامارات العربية المتحدة بأبو ظبي، واستطاعات من خلال إمكانيات ومستوى العرض والتصوير الجيد والجودة الفائقة والعالمية أن تتوسع بشكل كبير حول بلدان العالم، حتى وصل عدد اللغات التي تقدمها شبكة قنوات ناشيونال جيوغرافيك حتى الآن 27 لغة حول العالم، وتقوم بالبث على 62 قناة فضائية مستمرة في البث والعرض حتى الآن، وتقوم بتحديث المحتوى ومواضيع العرض التي تقدمها بشكل مستمر ورائع، وتقديم كل ماهو شيق وممتع للمشاهدين وجمهور القناة، وما يزيد من وعي الشعوب من حيث المحتوى الثقافي والوثائقي الهام، والعديد من الرحلات الاستكشافية والمغامرات حول دول العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات HD على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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