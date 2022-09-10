نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأكد من موبايلك.. توقف واتساب على هذه الهواتف وهذا هو آخر موعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائمًا ما يقوم تطبيق واتساب بتحديث بعض الأمور الخاصة به من فترة لأخرى، وهذه التحديثات لا تتواكب مع بعض من أنظمة الهواتف القديمة للأندرويد والآيفون، وبناء على ذلك سنلاحظ توقف واتساب داخل هذه الهواتف، وبناء على ذلك سنقوم بعرض كافة الأمور الخاصة بذلك الموضوع وموعد توقف العمل بتطبيق الواتساب داخل هذا المقال.

توقف واتساب

إليكم أبرز التفاصيل المعلنة عن توقف تطبيق واتساب بالصورة الآتية:

في حال إن كان نظام التشغيل الخاص بالهواتف الذكية قديم جدًا بالنسبة لمستخدمي هواتف أندرويد، فالهواتف التي تعمل بنظام أقدم من Android4.0، فسيتم توقف دعم واتساب بها على الفور.

وكذلك سيتم توقف دعم واتساب على أنظمة التشغيل الآيفون والتي لديها اصدار أقدم من ios 9.

فبعد 1/11/2022، فسيتم تطبيق قرار وقف دعم واتساب على بعض الأجهزة، فيجب أن يتم تحديث أنظمة الأجهزة، حتى لا يتم وقف تطبيق واتساب بها.

فإليكم هواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد والتي سيتوقف بها واتساب في حال عدم تحديثها بعد 1 نوفمبر، ومن هذه الهواتف:

Glaxy SII، Glaxy Trend II، HTC Desire 500، Lenovo A820، Glaxy Trend Lite،Optimus F5.

بينما نجد أن هناك حوالي 3 أجهزة من الآيفون سيتم تطبيق قرار وقف الواتساب بها، ومن هذه الهواتف: iphone SE، iphone 6S، iphone 6S Plus.

تحديث هواتف الأندرويد إلى أحدث نظام تشغيل

يمكن لمستخدمي هواتف الأندرويد أن يقوموا بتحديث نظام التشغيل الخاص بهم، كي يستمروا في استعمال تطبيق الواتساب دون وقفه، وإليكم أبرز خطوات التحديث بالصورة الآتية:

يقوم المستخدم بفتح الإعدادات الخاص بالهاتف، ومن بعدها يختار أيقونة حول الهاتف.

ثم يقوم بالذهاب على أيقونة التحقق من وجود تحديثات.

وبعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة التثبيت الآن، وبالتالي سيتم تحديث نظام التشغيل الخاص بالهاتف على الفور.

كيفية تحديث آيفون إلى أحدث نظام تشغيل

إليكم الخطوات الخاصة بتحديث نظام تشغيل الآيفون بالصورة الآتية:

إن تحديث أجهزة الآيفون أكثر سهولة من الأندرويد، فأجهزة الآيفون تتيح خيار السماح بالتحديث التلقائي.

وذلك يتم عن طريق فتح علامة تحديث البرنامج المتواجدة بإعدادات الهواتف.

وفي النهاية نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل التي تدور حول موضوع توقف واتساب الذي يشغل أذهان كافة الناس على مستوى العالم بصورة كبيرة، لكن في حال تحديث نظام التشغيل بالهواتف، فسيتم استعمال تطبيق واتساب بكل بساطة.