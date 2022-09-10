انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف Oppo A57.. كله مميزات للي عايز يمسك موبايل عالي والان مع التفاصيل

هاتف Oppo A57 في الأسواق

رياض - احمد صلاح - ينقب الجميع عن سعر ومواصفات هاتف Oppo A57 الذي يحصل على سمعة جيدة في الأسواق، وذلك لأنه ذو مواصفات قياسية بالمقارنة بجميع الهواتف الأخرى التي تنافسه من فئته، وهذا ما يريد معرفته الكثيرين بشكل مستمر.

ومن أكثر ما يميز هاتف أوبو Oppo A57 أنه يحتوى على الكثير من المميزات وهو مدمج به كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، ويتمتع بإمكانية إضافة ذاكرة خارجية مايكرو تصل لـ 256 جيجا بايت، وهو ذو شاشة بمساحة 5.2 بوصة، والشاشة تدعم نظام حماية Corning Gorilla Glass 4، وزن الهاتف 147 جراماً.

سعر ومواصفات هاتف Oppo A57

ويحتوى الهاتف على معالج ثماني النواة ويكون بتردد 1.4 جيجا هرتز ومعالج رسوميات، ويدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، ويوجد فيه شريحتي اتصال، وكاميرا الهاتف الخلفية 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة عالية الدقة وفلاش فردي، وكاميرا أمامية دقتها 16 ميجا بيكسل أسفل العدسة، ونظام تشغيل في الهاتف هو أند رويد مارشميللو، وسعر الهاتف في مصر قيمته 4150 جنيهاً.