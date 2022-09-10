انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف Motorola Edge 30 Ultra.. موتورولا عاملة عظمة بتتحدي بيه اكبر الشركات والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات Motorola Edge 30 Ultra

مواصفات Motorola Edge 30 Ultra

رياض - احمد صلاح - نستعرض لكم سعر ومواصفات هاتفالجديد من شركة موتورولا الصينية والذي ينتمي لفئة Edge التي بدأت بتصنيعها وطرحها الشركة في الاسواق العالمية للأسواق من أعوام، يذكر أنه من موعد طرح الهاتف في الاسواق فإن أكثر مبيعاته كانت من السوق الأوروبية وسوق شرق آسيا، وبحسب تصريحات الشركة نفسها فإنها تؤكد انه من أفضل ما تم إنتاجه لديها حتى الآن، وأنها مستمرة بتحسين منتجاتها ومواكبة التطور التكنلوجي في عالم الهواتف الذكية.

لكل هاتف ذكي جديد ينزل في الأسواق ميزة معينة تميزه تخصّه، مثلًا فإن الميزة الخاصة بهذا الإصدار هي دقة وجودة كاميرته التي تقدر جودتها ب 50 ميجابكسل، وذلك أفضل من كاميرة ايفون 14 نفسها، من ناحية أخرى فإن قوة البطارية 4610 مللي أمبير مع قابلية للشحن ااسريع بقدرة 125 وات، ويمكن ان يصل الهاتف ل 60 شحن خلال تلت ساعة فقط، ناهيك عن انه يدعم إمكانية الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، ويمكن لمستخدميها أن يضمنوا 12 ساعة من الاستخدام المتواصل مقابل 7 دقائق لا أكثر من الشحن!

سعر هاتف Motorola Edge 30 Ultra في مصر

سعر Motorola Edge 30 Ultra في مصر

سعر هاتف موتورولا Edge 30 Ultra في مصر 17 ألف و500 جنيه مصري.