نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات آيفون 14 وأهم مميزات الكاميرا الجديدة بخاصية photonic engine في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت شركة آبل في اليوم السابع من الشهر الجاري سبتمبر 2023 تقريرًا عن المواصفات الخاصة بالأجهزة الجديدة بالشركة؛ حيث أطلقت جهاز آيفون 14 وآيفون 14 بلس وهي أجهزة شبيهة في خواصها بخواص الجهاز آيفون 13؛ لذلك سوف نعرض لكل من يحتاج إلى شراء جهاز به العديد من المميزات مواصفات آيفون 14، فتابعونا إلى النهاية.

مواصفات آيفون 14

يمتاز جهاز آيفون 14 بنفس المميزات الموجودة في الجهاز آيفون 13 وخصوصًا ميزات الكاميرا وبصمة الوجه، وهناك العديد من المواصفات لهذا الجهاز التي نعرضها عليكم فيما يلي:

شاشة هذا الجهاز 6.1 بوصة، أما الجهاز آيفون 14 بلس فحجم الشاشة به6.7 بوصة أي أكبر من الجهاز ايفون 14.

له بطارية عالية الجودة توفر الطاقة الكهربائية لفترات طويلة؛ بحيث لا يحتاج إلى

الشحن إلا بعد مرور وقت طويل من الاستخدام.

يمتاز الجهاز بوجود شرائح A15 Bionic.

متوفر الجهاز في الأسواق بأربعة ألوان مميزة أبرزهم الفضي والذهبي وهي أكثر الألوان مبيعًا لأجهزة آيفون.

الكاميرا مميزة عن غيرها من الأجهزة فتصل جودتها إلى12 ميجابكسيل.

ألغت الشركة الشريحة العادية للأجهزة لاستخدام الشرائح الإلكترونية eSIM.

سعر الهاتف في الأسواق بدايةً من الثمانية مائة دولار أمريكي.

مميزات كاميرا آيفون 14

كعادة شركة آبل دائمًا في تطور للأجهزة الخاصة بها، لكن هذه المرة قدمت الشركة إصدارًا خاصًا للأجهزة المحمولة بها وتميزها الأكثر هذه المرة في الكاميرا؛ حيث قامت الشركة بجعل الكاميرا تلتقط صورًا دقيقة ومميزة وبجودة عالية حتى في أثناء الضوء الخافت، وكانت التحسينات بها بنسبة 49 بالمائة عن الأجهزة السابقة.

أيضًا الكاميرا الخلفية لهذا الهاتف الرائع أصبحت في تحسين وصل إلى 38 بالمائة، وذلك من أجل التصوير في الإضاءة الخافتة، كما تمتاز الكاميرا بالتقاط تفاصيل الألوان بالدقة العالية، وذلك لوجود خاصية photonic engine.

في نهاية مقال مواصفات آيفون 14 فقد قدمنا لكم أهم التفاصيل الخاصة بالجهاز وتحديثاتها عن الأجهزة السابقة التي أنتجتها شركة آبل، كما قدمنا لكم أهم المواصفات الموجودة في هذا الجهاز الرائع وسعره؛ لذلك ننصح كل محبي شراء الأجهزة آيفون بشراء هذا الجهاز الرائع لما به من مواصفات عالية.