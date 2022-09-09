احترار الشرق الأوسط ضعفين المعدل العالمي

احترار الشرق الأوسط ضعفين المعدل العالميتوقعت دراسة مناخية قام بها علماء مناخ تابعين للأمم المتحدة، أن الشرق الأوسط قد يعاني من أثار مدمرة في نهاية هذا القرن، وذلك بسبب الاحتباس الحراري الذي يعاني منه كوكب الأرض.

وبحسب الدراسة يواجه أكثر من 400 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط خطر التعرض لموجات الحر الشديدة، والجفاف لفترات طويلة، وارتفاع مستويات سطح البحر.

وحذرت الدراسة من أن منطقة الشرق الأوسط تزداد احترارا، مرتين أكثر من المعدل العالمي، ما قد يحمل آثارا مدمرة على شعوبها واقتصاداتها.

كما حذرت من أنه في ظل غياب تغييرات فورية، فمن المتوقع أن يرتفع معدل حرارة المنطقة بمقدار خمس درجات مئوية بحلول نهاية القرن، وهو ما قد يتجاوز "العتبات الحرجة للتكيف البشري" في بعض البلدان.

وتشير الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط لن تعاني بشدة من تغير المناخ فحسب، بل ستكون أيضاً مساهماً رئيسياً في حدوثه.

ووفقاً للدراسة، فإن "جميع مجالات الحياة تقريباً" سوف "تتأثر بشدة" بازدياد معدلات الحر والجفاف.

ومن المحتمل أن يساهم هذا في زيادة معدل الوفيات ويفاقم "التفاوتات بين الأغنياء والأشخاص الأكثر فقراً" في المنطقة.