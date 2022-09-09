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عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الناس عن كيفية استرداد حساب Snapchat بدون عنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف محمول ، وهو أشهر تطبيقات اتصالات الفيديو في العالم ، وخاصة في العالم العربي. وفقًا للإحصاءات ، يقضي مستخدمو التطبيق ما لا يقل عن 30 دقيقة يوميًا على Snapchat.

وبالتالي ، يزداد عدد مشاهدات الفيديو. Snapchat ينمو بمعدل 400٪ سنويًا كل يوم ، مع وصول إجمالي قاعدة مستخدمي التطبيق إلى 150 مليون مستخدم ويتزايد باطراد بمرور الوقت ، حتى تم الإشادة به من قبل العديد من المؤسسات ، خاصة وأن العالم يعاني مؤخرًا من وباء ، فترة الإغلاق.

استرجاع حساب سناب شات بدون إيميل أو رقم جوال

استعادة حساب سناب شات بدون عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول

1- أولاً ، عليك الذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول الخاصة بموقع Snapchat.

2- ثم يمكنك الضغط على زر نسيت كلمة المرور.

3- ثم انقر فوق خيار استعادة كلمة المرور عن طريق رقم الهاتف.

4- يرسل Snapchat بعد ذلك رقم التحقق إلى رقم الهاتف المرتبط بحسابك.

5- ثم انقر فوق “متابعة” وأدخل كلمة مرور جديدة.

طريقة استرجاع حساب سناب شات بدون إيميل أو رقم جوال

هناك أكثر من طريقة لاستعادة حساب Snapchat الخاص بك باتباع بعض الخطوات البسيطة خاصةً بدون عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف: –

• أولاً ، يمكنك الانتقال مباشرة إلى صفحة الاتصال بدعم Snapchat.

• يمكنك بعد ذلك اختيار تسجيل الدخول إلى حسابي ، لكن لا يمكنني التحقق من عنوان البريد الإلكتروني (البريد الإلكتروني) أو رقم الهاتف.

• ثم اضغط على أيقونة Yes وأدخل البيانات المطلوبة.

• ثم اشرح المشكلة التي تعاني من أجل إيجاد حل مناسب.

استعادة حساب سناب شات بدون رقم جوال

الطريقة الثانية لاسترداد حساب Snapchat ليست بحاجة إلى رقم هاتف محمول ولكن عنوان بريد إلكتروني: –

• الخطوة الأولى هي تسجيل الدخول إلى موقع Snapchat.

• ثانيًا ، من الواجهة الرئيسية ، تحتاج إلى النقر فوق نسيت كلمة المرور.

• ثم تحتاج إلى النقر فوق رمز استعادة كلمة المرور من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.

• يجب عليك التحقق من بريدك الإلكتروني ، حيث ستجد رابط Snapchat الذي أرسله إليك ويمكنك تغيير كلمة المرور للرقم الجديد.

• يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول بسهولة إلى حسابك عن طريق إدخال كلمة مرور جديدة.