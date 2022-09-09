نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محتويات علبة iPhone 14 هاتف ايفون الجديد 2022 سعر الهاتف الجديد في مصر والسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت شركة آبل في مؤتمرها الذي عقد أمس 8-9-2022 عن هاتف iPhone 14، وإذا كنت من محبي هذه الماركة العالمية، ترغب في شراء الهاتف الجديد، فعليك أن تتعرف أولًا علي محتويات علبة الهاتف الجديد ايفون iPhone 14، ومعرفة مميزاته، ومواصفاته القياسية، وللتعرف على جميع التفاصيل تابع المقال.

محتويات علبة iPhone 14

أعلنت شركة آبل عن وجود العديد من المحتويات في علبة ايفون، ولمعرفتها تابع الآتي:

الهاتف، وكابل USB من النوع C إلى Lightning

دبوس إخراج بطاقة SIM .

ملصق Apple . وثائق الهاتف.

الضمان.

دليل التشغيل.

مواصفات iPhone 14

حتى تتمكن من معرفة مواصفات الهاتف تابع ما يلي:

يدعم خاصية البصمة ولكن تم تصغيره مقارنة بالأجيال السابقة التي تدعمه.

كما أنه يدعم نظام التبريد الجديد الذي تم تطويره مع نظام غرفة البخار الحراري للحفاظ على درجة الحرارة حتى تحت الضغط الشديد.

كما أنه يدعم NFC.

كذلك أيضًا يتوفر فيه دعم منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص.

بالإضافة إلى تبلغ أبعاد الهاتف 160.8 × 78.1 × 7.65 ملم بوزن 174 جرام.

كما أن المواد المصنع منها الهاتف ذات متانة وجودة كبيرتين.

كذلك الواجهة مصنوعة من الزجاج بهيكل معدني من التيتانيوم مع ظهر زجاجي.

كما يأتي الهاتف مع دعم IP68 لمقاومة الماء والغبار، لتصل إلى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة.

يدعم جميع خدمات الدفع الإلكترونية الرئيسية من Apple، مثل Mastercard و Visa card.

يأتي الهاتف بمعالج A16 Bionic مدعوم بخمس نانو مع معالج رسوميات رباعي النواة من Apple GPU 4 Core.

شاشة iPhone 14 هاتف ايفون

الشاشة تأتي بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED مقاس 6.1 إنش تعمل بمعدل تحديث 120 هرتز بدقة 1170 × 2532 بكسل بكثافة 460 بكسل في البوصة مع سطوع عالٍ يبلغ 800 لوما حتى 1200 لومن، مع دعمها لعرض المحتوى من الأمام بنسبة 86.0٪ مع دعمه لطبقة حماية زجاجية قوية من السيراميك مقاومة للخدش والزيوت، مع دعم تقنية HDR10 وتقنية ProMotion، True-tone.

سعر iPhone 14 هاتف ايفون

يكون سعره كما يلي:

أن السعر العالمي في الخارج في الولايات المتحدة حوالي 800 دولار.

كما أن السعر في مصر حوالي 17000 جنيه.

كذلك في المملكة العربية السعودية يبلغ السعر 3000 ريال سعودي.

وإلى هنا عزيزي القارئ تكون قد تعرفت على محتويات علبة iPhone 14، كما تعرفنا على في مصر، المملكة العربية السعودية، والدول العالمية.