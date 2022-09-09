نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستقبل احدث تردد قناة اون تايم سبورت 2 و3 و1 علي القمر الصناعي نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة اون تايم سبورت 2 علي القمر الصناعي نايل سات، والتي تعد أهم قناة مصرية رياضية تنقل البطولات المحلية والدولية كما تتميز هذه القناة باستضافة العديد من النجوم الرياضية في مصر والوطن العربي، حيث أن أبرز هذه النجوم الرياضية التي تستضيفها القناة من أبناء نادي الزمالك فاروق جعفر والكابتن حازم امام وأيمن يونس ومن نجوم النادي الأهلي الكابتن عماد متعب والكابتن وليد صلاح الدين، بالإضافة إلي الكثير من النجوم الرياضية الأخري من جميع الأندية.

تردد قناة اون تايم سبورت 2 علي القمر الصناعي نايل سات

مشاهدة قنوات On time Sports على القمر الصناعي نايل سات أمر بسيط جدا يتطلب من الشخص اتباع بعض الخطوات البسيطة منها على سبيل المثال إعادة ضبط إشارة البث من الرسيفر الخاص بك على القمر الصناعي نايل سات ومن ثم تسجيل التردد الجديد للقناة كالتالي:



التردد الجديد لقناة On Time Sports: 12303.

معدل الاستقطاب: 27500.

معدل الترميز: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية إستعادة إشارة البث لقنوات On Time Sports

يمكنكم استعادة إشارة البث لقنوات المفتوحة من خلال وضع التردد الجديد للقناة كالتالي:

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 4/5.

أحدث تردد لقناة On Time Sports 3

أحدث قنوات أون تايم سبورت الرياضية الجديدة رقم 3 المخصصة لنقل بطولات الصالات وكذلك بعض مباريات المنتخبات الوطنية للرجال والنساء، يمكنك ضبط ترددها الجديد كالتالي:

التردد الجديد: 10852.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500.

من المنتظر أن تستمر قنوات أون تايم سبورت الرياضية بنقل المباريات المتبقية من بطولة الدوري الممتاز 2022 ومباريات الكأس 2022 ومباريات تصفيات منتخب مصر المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022م.

افضل برامج قنوات اون تايم سبورت

يعد اهم البرامج التي تحظي بمشاهدات عالية في قنوات اون هي برنامج جمهور الثالثة تقديم الإعلامي إبراهيم فايق، برنامج مساء اون تايم تقديم مدحت شلبي، ستاد اليد تقديم جوهر نبيل، ملعب أون تايم تقديم احمد شوبير، كل الملاعب تقديم أميرة جمال، ويعد ابرز النجوم الشباب هم شيما صابر ونيرة الأحمر وكريم رمزي.

كما تقدم القناة العديد والعديد من البطولات والمباريات الرياضية، والتي من أهمها بطولة الدوري المصري الحصري، حيث لم تستطيع أي قناة مصرية أو عربية الحصول على حقوق بث مباريات الدوري المصري سوي مجموعة قنوات on time sports التي يقودها مجموعة كبيرة من رجال الأعمال في مصر مثل رجل الأعمال الكبير احمد ابوهشيمة وغيره من رجال الأعمال في الوطن العربي.

نتمنى لكم مشاهده ممتعه لبرامج ومباريات كرة القدم والسلة واليد من خلال ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 2 علي القمر الصناعي نايل سات.