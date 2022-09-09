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كودات ببجي من الموقع الرسمي Midasbuy 2022 وطريقة استرداد هدايا ببجي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كودات ببجي من الموقع الرسمي Midasbuy 2022 وطريقة استرداد هدايا ببجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كودات ببجي من الموقع الرسمي Midasbuy 2022 لاسترداد الاكواد وربع الهدايا والجوائز التي تمنحك نقاط إضافية على حسابك، مما يساعدك على استكمال مهامك داخل اللعبة بكل سهولة وبسرعة لا مثيل لها، كل ما عليك هو الاسترسال في مهامك المطلوبة منك، وقد يتطلب الأمر بعض الأكواد التي تمنحك القوة على ذلك،

كودات ببجي

من الجدير بالذكر أن هناك العديد من الأكواد التي قد تسهل عليك مهامك العديدة، وإليكم بعض احدث الأكواد التي قد تفيدك في الحصول على فرصة جيدة أثناء البدء في اللعبة، وإليكم بعض الأكواد:

  • الكود S78FTU2XJ.
  • وكود JJCZBZJGS.
  • الكود PGHZDBTFZ95U.
  • كذلك الكود RPMZBZW.
  • الكود GPHZDBTFZM24U.
  • كما يوجد الكود TIFZBHZK4A.
  • الكود TQIZBz76F.
  • الكود TIFZQZANGC.
  • الكود RQUJNBDG.
  • الكود RAAZBZJGS.
  • الكود TQIZBz76F.
  • الكود TIFZBJZWMN.
  • الكود RNUZBZ9QQ.
  • الكود PGHZDBTFZM24U.
  • الكود 5FG10D33.
  • الكود UKUZBZGWF.
كودات ببجي من الموقع الرسمي Midasbuy 2022 وطريقة استرداد هدايا ببجي
كودات ببجي من الموقع الرسمي Midasbuy 2022 وطريقة استرداد هدايا ببجي

أكواد لعبة ببجي

هناك أيضًا العديد من الأكواد الجديدة الأخرى التي لا مثيل لها، والتي من أكثرها انتشارًا ما يلي:

  • الكود FPUEXROMTVE.
  • الكود TIFZBIZACZG.
  • كذلك كود R89FPLM9S.
  • الكود D70FYU5N0.
  • الكود BD FPZDZEN8H.
  • كما يوجد كود BDFPZMZ9J8A.
  • الكود BDFVZQZ8WW7.
  • الكود BDFPZLZ9CKN.
  • وكود BDFQZIZSXE4.
  • الكود BDFVZHZK3MU.
  • كذلك الكود BDFVZQZ8WW7.
  • الكود BDFPZTZUAEN.
  • كما يوجد  الكود BDFVZVZHAPU.
  • الكود BDFPZBBZ6XM.
كودات ببجي من الموقع الرسمي Midasbuy 2022 وطريقة استرداد هدايا ببجي
كودات ببجي من الموقع الرسمي Midasbuy 2022 وطريقة استرداد هدايا ببجي

كودات ببجي جديدة

إلى جانب ذلك فهناك المزيد من الأكواد الصالحة للجميع التي يمكنك من خلالها استكمال لعبتك بمهارة فائقة، وإليكم بعض هذه الأكواد التي يمكنك استخدامها من أجل تعزيز مهاراتك باللعبة، وهي كما يلي:

  • الكود BDFPZPZPAVW.
  • الكود BDFPZRGZM763.
  • كود BDFQZPZBV65.
  • الكود BDFQZEZ7EUS.
  • الكود BDFQZEZ7EUS.
  • BDFRZBZRK7T.
  • الكود BDFPZCZGSSP.
  • ايضا كود BDFRZBAZN8D.
  • الكود BDFRZBLZAGT.
  • الكود BDFRZKZ255RB.
  • الكود BDFQZRZGAQJ.
  • كذلك الكود BDFRZBJZTW3.
  • الكود BDFPZNZ637C.
  • الكود BDFPZBBZ6XM.
  • الكود SD14G84FCC.
كودات ببجي من الموقع الرسمي Midasbuy 2022 وطريقة استرداد هدايا ببجي
كودات ببجي من الموقع الرسمي Midasbuy 2022 وطريقة استرداد هدايا ببجي

طريقة استرداد هدايا ببجي

كما يمكنك أيضًا استرداد العديد من هدايا ببجي التي تم إرسالها من خلال أصدقائك بكل سهولة، ويمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

  • في البداية قم بالدخول على الموقع الرسمي لشحن أكواد ببجي.
  • بعد ذلك اختر من القائمة مركز الاسترداد.
  • ثم ستظهر أمامك شاشة قم بملأ البيانات المطلوبة عبر تلك الشاشة.
  • قم بعد ذلك بالضغط على أيقونة الاسترداد التي تظهر أمامك.
  • في النهاية اضغط على زر الموافقة، وانتظر حتى تصل إليك رسالة بنجاح العملية.
  • اذهب إلى حسابك وتأكد من وصول الشدات إليك، وقم بتأكيد العملية.
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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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