نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كودات ببجي من الموقع الرسمي Midasbuy 2022 وطريقة استرداد هدايا ببجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كودات ببجي من الموقع الرسمي Midasbuy 2022 لاسترداد الاكواد وربع الهدايا والجوائز التي تمنحك نقاط إضافية على حسابك، مما يساعدك على استكمال مهامك داخل اللعبة بكل سهولة وبسرعة لا مثيل لها، كل ما عليك هو الاسترسال في مهامك المطلوبة منك، وقد يتطلب الأمر بعض الأكواد التي تمنحك القوة على ذلك،

كودات ببجي

من الجدير بالذكر أن هناك العديد من الأكواد التي قد تسهل عليك مهامك العديدة، وإليكم بعض احدث الأكواد التي قد تفيدك في الحصول على فرصة جيدة أثناء البدء في اللعبة، وإليكم بعض الأكواد:

الكود S78FTU2XJ.

وكود JJCZBZJGS.

الكود PGHZDBTFZ95U.

كذلك الكود RPMZBZW.

الكود GPHZDBTFZM24U.

كما يوجد الكود TIFZBHZK4A.

الكود TQIZBz76F.

الكود TIFZQZANGC.

الكود RQUJNBDG.

الكود RAAZBZJGS.

الكود TQIZBz76F.

الكود TIFZBJZWMN.

الكود RNUZBZ9QQ.

الكود PGHZDBTFZM24U.

الكود 5FG10D33.

الكود UKUZBZGWF.

أكواد لعبة ببجي

هناك أيضًا العديد من الأكواد الجديدة الأخرى التي لا مثيل لها، والتي من أكثرها انتشارًا ما يلي:

الكود FPUEXROMTVE.

الكود TIFZBIZACZG.

كذلك كود R89FPLM9S.

الكود D70FYU5N0.

الكود BD FPZDZEN8H.

كما يوجد كود BDFPZMZ9J8A.

الكود BDFVZQZ8WW7.

الكود BDFPZLZ9CKN.

وكود BDFQZIZSXE4.

الكود BDFVZHZK3MU.

كذلك الكود BDFVZQZ8WW7.

الكود BDFPZTZUAEN.

كما يوجد الكود BDFVZVZHAPU.

الكود BDFPZBBZ6XM.

كودات ببجي جديدة

إلى جانب ذلك فهناك المزيد من الأكواد الصالحة للجميع التي يمكنك من خلالها استكمال لعبتك بمهارة فائقة، وإليكم بعض هذه الأكواد التي يمكنك استخدامها من أجل تعزيز مهاراتك باللعبة، وهي كما يلي:

الكود BDFPZPZPAVW.

الكود BDFPZRGZM763.

كود BDFQZPZBV65.

الكود BDFQZEZ7EUS.

الكود BDFQZEZ7EUS.

BDFRZBZRK7T.

الكود BDFPZCZGSSP.

ايضا كود BDFRZBAZN8D.

الكود BDFRZBLZAGT.

الكود BDFRZKZ255RB.

الكود BDFQZRZGAQJ.

كذلك الكود BDFRZBJZTW3.

الكود BDFPZNZ637C.

الكود BDFPZBBZ6XM.

الكود SD14G84FCC.

طريقة استرداد هدايا ببجي

كما يمكنك أيضًا استرداد العديد من هدايا ببجي التي تم إرسالها من خلال أصدقائك بكل سهولة، ويمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية: