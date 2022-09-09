نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر iPhone 14 Pro Max بالريال السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر iPhone 14 Pro Max طال انتظار الإعلان عنها من خلال شركة أبل والتي سبق وأكدت على أن موعد نزول ايفون 14 سيكون في سبتمبر الجاري منذ العديد من الأشهر، وخلال المؤتمر الأخير الذي قامت بعقده أعلن رسميًا عن ألوان ايفون 14 برو Max وما هو السعر سواء سعر ايفون 14 برو Max بالدولار أو في الدول العربية.

مواصفات وسعر iPhone 14 Pro Max

هناك مواصفات داخلية متميزة في الإصدار الجديد كما أن هناك مواصفات غير مسبوقة متاحة به لهذا يتسابق العديد من المواطنين على شراءه وتتمثل مواصفات وسعر iPhone 14 Pro Max في التالي:

الجهاز متوفر بذاكرة عشوائية تصل إلى 6 جيجا رام ومعها مساحة تخزين تبدأ من 128 جيجا بايت وحتى ا تيرا بايت.

الكاميرا الخلفية متوفرة بحجم 48 ميجا بيكسل وهذا غير مسبوق في سلسلة الإصدارات السابقة، وهناك كامرتين بحجم 12 ميجا بيكسل من الخلف، والكاميرا الأمامية حجمها 12 ميجا بيكسل.

شاشة الجوال 6.7 بوصة وهي بدقة عالية وتحتوي على نوتش جديد.

إمكانية تحديد الموقع الجغرافي كما أن هناك أنظمة حماية متنوعة بالجهاز منها بصمة الوجه والبوصلة.

سماعات بنظام حديث كما أن البطارية تدعم الشحن السريع.

سيتم توفير الجهاز بأكثر من لون وعلى رأسه الفضي والذهبي والأسود والبنفسجي.

وعلى الرغم من أن جوالات أبل تعتبر هي الأغلى على مستوى العالم إلا أن المستخدمين يسألون من الآن كيف اشتري ايفون 14 برو ماكس أو أي إصدار من الإصدارات الثلاث الأخرى، وننوه على ضرورة الحجز المسبق من خلال المحلات التجارية المتخصصة في بيع الجوالات.

كم سعر ايفون ١٤برو ماكس

أحدث ايفون 14 برو ماكس رواجًا خلال الأيام القليلة الماضية بعد الإعلان عن موعد نزوله، وبحث الجميع عن الأسعار المتوقعة وخصوصًا في المملكة العربية السعودية، إذ أن المتداول أن سعر نسخة ابل ايفون 14 برو ماكس الجيل الخامس 256 جيجا بايت سيكون متوسط سعرها هو 5699 ريال سعودي ونسخة ايفون 14 برو 1 تيرا بايت متوقع أن يكون سعرها 7199 ريال سعودي إذا كانت باللون البنفسجي حيث أن هناك ألوان أخرى ستقوم الشركة بتوفير الجهاز بها لكافة الإصدارات الأربعة.