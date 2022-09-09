نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية 2022 بجودة اتش دي علي النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية بجودة اتش دي بعد تغيير أشارة بث القناة الرياضية التي تقدم البطولات العربية والأفريقية وبعض من المباريات العالمية ويذكر أن القناة قد تمكنت من نقل مباريات كاس العالم لكرة اليد في نسخته الأخيرة والتي أقيمت في مصر كما يعد ابرز ما تقدمه قنوات اون تايم سبورت في الفترة الحالية هي مباريات الدوري المصري الممتاز، وتصفيات بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

استطاعت مجموعة قنوات On time sports في الفترة الأخيرة أن تحصل على حقوق بث مباراة السوبر المصري السعودي الذي شارك فيه الزمالك بطل مصر والهلال السعودي بطل السعودية، تلك البطولة التي تستضيفها قطر في التاسع من شهر سبتمبر 2022، كما تسعي إدارة القناة أن تقدم أهم النجوم الرياضية في مصر والوطن العربي.

تحديث تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية 2022

تفاجئ الملايين من متابعي القنوات الرياضية من تعطل أشارة البث الخاصة بقنوات ON TIME SPORTS مع بدء عام 2021، حيث أعلنت إدارة القناة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر علي تحديث تردد قنوات ON TIME SPORTS، لهذا يمكنكم الآن استقبال التحديث الجديد للقناة متابعة كل الأحداث الرياضية التي تنقلها القناة من برامج ومباريات وفقرات مميزة بقيادة العديد من الإعلامين ونجوم الكرة المصرية والعربية، بقيادة جنرال التعليق والتحليل الكابتن الكبير مدحت شلبي، ونجم النادي الأهلي ومنتخب مصر وحارس مرمي المنتخب الوطني في كاس العالم 1990 الكابتن احمد شوبير بعض النجوم الكبار أمثال حازم إمام وفارق جعفر، حيث أطلقت قنوات اون تايم سبورتس 3 قنوات رياضية يمكنك استقبالهم بعد تسجيل الترددات الجديدة.



تردد قناة اون تايم سبورت 1

التردد: 10853. معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: افقي. القمر الصناعي: نايل سات. معامل تصحيح الخطأ: 4/5.

تردد قناة اون تايم سبورت 2

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 4/5.

تردد قناة ON TIME SPORTS 3

التردد 12303 القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي معامل تصحيح الخطأ 4/5

تتم عملية استقبال قنوات On time Sports من خلال الضغط علي الضبط في جهاز الريسفر في جهازك والضغط علي إضافة قناة ثم تسجيل البيانات السابق ذكرها من تردد ومعدل ترميز واستقطاب وتحديد القمر الصناعي نايل سات كما ذكرنا في الفقرة السابقة.

يتمكن متابعي كرة القدم من مشاهدة مباراة الأهلي المصري وصن داونز علي تردد قناة تايم سبورت الأرضية والمقرر لها أن تبدأ في الخامس عشر من شهر مايو 2021 وينتظر جماهير الأحمر تحقيق الفوز ولاسيما وان المباراة تقام علي استاد السلام بالقاهرة ويكتمل تشكيل الأهلي بعد العودة من الإصابة لنجم الفريق ناصر ماهر.

إلى هنا وصلنا معكم إلى الختام نتمنى لكم متابعة ومشاهدة ممتعة علي تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية بجودة اتش دي علي النايل سات