نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب يطرح ميزة جديدة مذهلة للمحافظة على البيانات المهمة قريباً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخطط شركة واتساب لإصدار ميزة جديدة رائعة، وهذه الميزة قد طالب بها عدد كبير من المستخدمين حول العالم لفترة طويلة، وستساعد هذه الميزة على تدوين الملاحظات، وإرسال السجلات والصور المهمة في محادثة شخصية منفصلة عن باقي المستخدمين، وقام موقع WaBetaInfo المتخصص في رصد الميزات الجديدة التي يتم استحداثها في تطبيق واتساب بالتأكيد على أن هذه الميزة الجديدة قيد التطوير من قبل واتساب، وستصدر أولاً على واتساب ويب أو WhatsApp Desktop، وهو النسخة التي تم تخصيصها لأجهزة اللاب توب والكمبيوتر.

ميزة الحفاظ على البيانات المهمة في واتساب

أوضح موقع WaBetaInfo أن تطبيق واتساب سيقوم بإصدار ميزة الدردشة الذاتية على هواتف آيفون وأندرويد، وذلك خلال الفترة المقبلة، بعد أن يتم إطلاقها على واتساب ويب، وبالتالي فإن جميع المستخدمين سوف يتمكنوا من حفظ كافة البيانات والسجلات، بالإضافة إلى جميع المعلومات المهمة في مكان آمن للرجوع إليه في أي وقت.

طالب مستخدمو تطبيق واتساب بميزة الدردشة الذاتية منذ فترة طويلة للغاية، وذلك أسوة بعدد من التطبيقات المنافسة، والتي أهمها تطبيق سيجنال الذي قام بتوفير هذه الميزة لمستخدميه منذ فترة طويلة جداً، حيث تعتبر هذه الميزة التي يقوم واتساب باستحداثها من أهم المميزات التمكن المستخدمين من حفظ البيانات الخاصة بهم بطريقة آمنة وسهلة جداً، وذلك حسب ما قام ذكره موقع livemint .

وأوضح موقع livemint أنه بمجرد الحصول على ميزة الدردشة الذاتية سيتمكن المستخدمون من فتح خيار خاص بهم للدردشة، يقومون فيه بإرسال كل الرسائل ومقاطع الفيديو والعديد من الصور وأي بيانات شخصية لأنفسهم، كما يمكنهم تحميل العديد من الملفات للرجوع إليها في وقت الاحتياج إليها.

والجدير بالذكر أن تطبيق واتساب تعمل على إضافة العديد من الميزات الجديدة والرائعة، والتي بدورها تقوم بجذب العديد من الأشخاص والمستخدمين حول العالم، حيث تسعى الشركة على جذب المستخدمين من خلال معرفة طلباتهم واحتياجاتهم، وإمدادهم بالميزات التي تسهل عليهم استخدام التطبيق، وهذا ما جعل تطبيق واتساب أحد أفضل تطبيقات التراسل على مستوى العالم.