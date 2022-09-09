كيف اشتري ايفون 14 برو ماكس بالسعودية وكم السعر؟

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عمر شويل - جدة كيف اشتري ايفون 14 برو ماكس الذي يعد من أشهر أنواع الجوالات في الوطن عربي بعد إعلان شركة أبل موعد نزول ايفون 14 في السوق وبادر المواطنين داخل المملكة العربية السعودية لمعرفة كم سعر ايفون 14 برو وما هي الألوان المتاحة منه وهل يحتاج إلى الحجز المسبق أم أنه متوفر بالفعل؟ جميع هذه الاستفسارات قدمت كبرى المتاجر جواب عنها وخصوصًا اكسترا السعودية الذي يقوم بتقديم أنواع الجوالات المختلفة.
كيف اشتري ايفون 14 برو ماكس
متجر اكسترا أعلن عن إمكانية توفير ايفون 14 إلى المواطنين الذين يريدون اقتناءه، ولكن يحتاج ذلك إلى الحجز المسبق، وذلك لأن موعد نزول الجوال إلى السوق سيكون في يوم 16 من شهر سبتمبر الجاري وبعدها سيبدأ نزوله إلى المتاجر وعن آلية الشراء فهي كما يلي:
- الدخول إلى متجر اكسترا.
- ثم اختيار عروض ايفون 14 برو ماكس.
- النقر على النسخة التي تريد شرائها من بين النسخ المتوفرة في الموقع.
- ثم انقر على الطلب المسبق.
أو يمكن زيارة أحد فروع اكسترا في السعودية من أجل التعرف على قيمة أقساط ايفون 14 برو ماكس على مدار ثلاث سنوات أو معرفة كيفية الحجز الإلكتروني أو الحجز من خلال الفروع قبل وصول الإصدار الجديد ولمعرفة كذلك المزيد عن مواصفات وسعر iPhone 14 Pro Max.
كم سعر هاتف ايفون 14 الجديد؟
هذا الهاتف من أفضل الهواتف التي تدعم نظام الجيل الخامس للاتصال وسوف يتم توفيره بألوان متعددة، أما عن السعر فهو يختلف من مكان إلى مكان، ولكن متوسط السعر المتوفر في السعودية وخصوصًا لدى متجر اكسترا فهو ما يلي:
- عند شراء إصدار ايفون 14 برو ماكس سيكون السعر 5699 ريال سعودي للنسخة 256 جيجا بايت وقد أكد متجر اكسترا عن أنه سيقوم بتوفير اللون الذهبي والأسود والبنفسجي.
- بينما الحصول على ايفون 14 برو الجيل الخامس بمساحة 128 جيجا بايت بجميع ألوانه من خلال متجر اكسترا سيكون مقابل 4699 ريال سعودي شامل لقيمة الضريبة المضافة ولكنه أيضًا متوفر بالحجز المسبق فقط ومعه العديد من الهدايا القيمة.
- كما يمكن الحصول على ايفون 14 برو 256 جيجا بايت بسعر 5199 ريال سعودي متوفر باللون الذهبي والفضي واللون الأسود واللون البنفسجي لدى اكسترا بنظام الحجز.
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