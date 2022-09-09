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عمر شويل - جدة استقبل تردد قناة الكأس القطرية 2022 على جميع الأقمار الصناعية في 3 خطوات لمشاهدة أحدث المباريات والبطولات المحلية والعالمية التي يتم بثها على قنوات akass tv، حيث تمتلك إدارة القناة حقوق كبري البطولات والدوريات العربية والعالمية، لهذا نوضح لكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني خطوات تثبيت التردد الجديد لقنوات الكأس القطرية بعد عمليات التحديث الجديد التي ضمت سلسلة قناة الكأس القطرية المفتوحة خلال الفترة الأخيرة، طبقاً لرؤية إدارة القناة في زيادة جودة مشاهدة مباريات كرة القدم.

استقبل تردد قناة الكأس القطرية 2022 على جميع الأقمار الصناعية في 3 خطوات

يمكنكم استقبال ترددات قنوات الكاس القطرية المفتوحة الناقلة لمباريات اليوم عن طريق إتباع عدة خطوات بسيطة كالتالي:



الدخول على القائمة الرئيسية في جهاز الاستقبال.

اختيار إضافة قناة.

تسجيل التردد الجديد للقناة.

كتابة معدل الترميز.

تحديد القمر الصناعي.

تسجيل معامل تصحيح الخطأ، نذكركم برابط تردد قناة أون تايم سبورت.

تردد قناة الكأس القطرية 2022 على النايل سات

تستطيع عزيزي المشاهد تنزيل التردد الجديد لمجموعة قنوات الكأس القطرية على القمر الصناعي نايل سات عن طريق إضافة البيانات التالية.

التردد 11919. القمر الصناعي نايل سات. الاستقطاب رأسي. معامل تصحيح الخطأ 3/4. معدل الترميز 27500

تنزيل تردد قناة الكأس القطرية على القمر الصناعي عرب سات

تتمكن عزيزي المشاهد تحميل احدث تردد لقنوات الكأس القطرية على القمر الصناعي عرب سات من خلال تحميل البيانات التالية.

التردد 12245. الاستقطاب رأسي. معامل تصحيح الخطأ 5/6. معدل الترميز 27500. القمر الصناعي عرب سات.

برامج قنوات الكأس القطرية

برنامج الحكم. برنامج جرائد. 90 دقيقة. برنامج ضيفنا. برنامج المجلس. Sport net.

أبرز البطولات التي تنقلها قنوات الكأس القطرية 2022

تقوم مجموعة قنوات الكأس القطرية بإذاعة مجموعة كبيرة من البطولات المحلية والدولية من أهمها التالي:

كأس قطر. تصفيات آسيا دوري أبطال أسيا. كأس الخليج العربي. كأس آسيا. الدوري البلجيكي. دوري الدرجة الثانية الإسباني. كأس تونس الدوري الجزائري دوري نجوم قطر.

وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير حول كيفية إستقبال تردد قناة الكأس القطرية 2022 على جميع الأقمار الصناعية في 3 خطوات.