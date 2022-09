نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD – SD الجديدة 2022 مباشر في المقال التالي

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك hd 2022 مباشر "National Geographic" فهي قناة فضائية مجانية . يتم عرضها في كافة المناطق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات من خلال ضبط التردد الخاص بها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD 2022

حيث قامت رئاسة قناة ناشيونال جيوغرافيك بالتصريح عن قرارها بشأن تغيير تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة.

كما صرحت أن القناة سوف تقوم بعرض البرامج التي تهتم بالعلوم والحياة البرية والحيوانات بشكل أكبر، وأيضًا البرامج التاريخية.

كذلك يكون الاهتمام ببرامج التكنولوجيا المعاصرة والحيوانات البرية بالإضافة إلى الحرص على تقديم مادة متكاملة من المعلومات الهامة عن كل ما يخص البحار والمحيطات والحياة الموجودة فيها.

كما أن الجدير بالذكر هو أن قناة ناشيونال جيوغرافيك قد انطلقت من أبو ظبي في عام 2009 م، ويتم عرضها على مدار 24 ساعة باللغة العربية.

كذلك من أهم البرامج التي تعرض بها The story of god with Morghan, حيث يقوم النجم العالمي مورجان فريمان بتقديم ذلك البرنامج، قناة أخري مثل تردد قناة بين سبورت المفتوحة 2022.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

إن النسخة العربية من قناة ناشيونال جيوغرافيك قد قامت بالإعلان عن تغيير تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك hd 2022 مباشر على القمر لصناعي نايل سات.

فتوجد نسختان من القناة منها نسخة باللغة العربية على نايل سات بتقنية HD، ونسخة أخرى بدون تقنية HD.

كما ان تردد النسخة HD يكون على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

والتردد: 11411.

أما الاستقطاب: أفقي.

كما أن معدل الترميز: 30000.

فأيضًا معدل التصحيح: 4\3.

والجودة: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل على عرب سات

يمكن أيضًا لأصحاب القمر الصناعي عرب سات مشاهدة كل البرامج والأفلام الوثائقية التي يتم عرضها على قناة ناشيونال جيوغرافيك من خلال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك hd 2022 مباشر الجديد.

فالتردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات كما يلي:

التردد: 11804.

ومعدل الترميز: 27500.

أما معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كما أن الاستقطاب: أفقي.

