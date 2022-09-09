شحن جواهر فري فاير بأرخص سعر من الموقع الرسمي 7000 جوهرة

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عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير تُعتبر من أصعب الأشياء التي يمكن الحصول عليها في لعبة Free Fire لأنه لا يسهل الحصول عليها حيث أنه بعد الانتهاء من العديد من المهام والفوز بالمباريات لن يكون لديك ما يكفي من الأحجار الكريمة لشراء عناصر مختلفة، مثل أسلحة Free Fire والحيوانات الأليفة، والجلود، حيث ستتمكن أيضًا من المشاركة في Luck Royale و Diamond Spin للحصول على العديد من أشكال الشخصيات.

شحن جواهر فري فاير

يتوفر هناك واحدة من أكثر الطرق شيوعًا للحصول على الماس Free Fire وهي من خلال الأصدقاء، حيث من الشائع أن يعمل الأصدقاء معًا لهزيمة الخصوم في اللعبة، وتجديد رصيد حسابك بالأحجار الكريمة من خلال تقديم مجوهرات صديقك الآخر في شكل هدايا متنوعة مجانًا أو مقابل تكلفة اعتمادًا على صديقك.

أسهل طريقة لشحن جواهر فري فاير

قد يتم تحصيل رسوم لعبة فري فاير بعدة طرق بما في ذلك عبر رقم الهوية أو بطاقة Google Plus أو الموقع الرسمي للعبة، فما عليك سوى اتباع هذه الخطوات:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع Free Fire الرسمي.

اشحن ألاحجار بالضغط على أيقونة “شحن جواهر”.

انقر فوق بلد إقامتك وحدد لغتك.

قم بتدوين رقم التعريف.

انقر على خيار الدفع المناسب لك وسجل عدد الماسات التي ترغب في شرائها.

لإكمال شراء الأحجار الكريمة انقر فوق الزر “موافق”.

موقع الرسمي للشحن Garena

تنقسم خطوات شحن Free Fire من موقع Garena إلى عدة أجزاء وهي كالتالي:

للبدء يدخل المستخدم إلى موقع Garena الرسمي ويبدأ المرحلة الأولى من شحن اللعبة.

يجب عليك أيضًا إدخال بعض معلومات اللاعب مثل البريد الإلكتروني أو Facebook.

ثم بغض النظر عن مكان الدولة على الخريطة العالمية اكتب بلد اللاعب ورمزه.

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بينما يتم شراء الأحجار الكريمة عن طريق تدوين عدد الأحجار الكريمة المطلوبة وطريقة الشراء.

شحن جواهر فري فاير بالرصيد

للبدء يجب عليك تعبئة رصيدك ببطاقة شحن لا تقل قيمتها عن 15 درهمًا، حيث بالنسبة لتركيب إعادة الشحن فيجب الاتصال برقم 555 ثم انتظر جهاز الرد الآلي واضغط على الزر 1، ثم امسح واكتب رمز إعادة الشحن المكون من 14 رقمًا، ولا تنس (نجمة 9) في نهاية إعادة الشحن إلى تفعيل عرض شراء Google Play، حيث بدلًا من ذلك أرسل رسالة نصية إلى الرقم 555، والتي تحتوي على رمز إعادة الشحن مكتوبًا عليها متبوعًا بـ * 9.