نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Iphone 14 رسمياً مواصفات وسعر هاتف آبل | مميزات وعيوب الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Iphone 14 الجيل الجديد من أحدث هواتف شركة آبل والتي تعلن عنها الشركة مرة في نفس الوقت من كل عام. وها قد جاء وقت الجيل الـ14 من أكثر سلاسل الهواتف انتشاراً في العالم وهي سلسلة الـIphone. حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن إطلاق مجموعة جديدة من أحدث هواتفها ضمن عائلة الـIphone ، والتي تعبر فيها عن نظرة الشركة تجاه مستقبل الهواتف الذكية. فقدمت الشركة أربعة هواتف جديدة وهم كالآتي : Iphone 14 ، Iphone 14 pro ، Iphone 14 plus ، وأيضاً النسخة الأقوي Iphone 14 Max. يتوفر الهاتف مع أحدث معالجات شركة آبل A15 Bionic الجديد والذي يقدم أداء أفضل من الإصدار السابق والذي قدم أداء متميز ومستقر للهاتف. كما يأتي أيضاً مع شاشة OLED بحجم 6.1 إنش مع جودة FHD+. إلا أن الشاشة تتوفر بمعدل تحديث 60 هيرتز فقط وليس أعلي. كذلك الهاتف متوفر مع نظام كاميرات جديد ومميز مع كاميرا أساسية بدقة 12 ميجا بكسل ، مع بعض التحسينات في معالجة الصور. ويأتي الهاتف أيضاً استكمالاً لمسيرة النجاح الذي حققه الإصدار السابق للشركة مع عائلة الـ13. فقد شملت تلك السلسلة هواتف Iphone 13 ، Iphone 13 pro ، وأيضاً Iphone 13 pro max. وفيما يأتي نستعرض مواصفات وسعر موبايل Iphone 14 الجديد من شركة آبل.

مواصفات هاتف Iphone 14 :

‌يتوفر الهاتف بوزن يقدر بحوالي 172 جراماً.‌

جراماً.‌ يأتي أيضاً بخامات تصنيع من الزجاج بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف.‌

كما توجد أيضاً علي ظهر الهاتف طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass ، لتوفير الحماية من الخدش أو الكسر.‌

، لتوفير الحماية من الخدش أو الكسر.‌ يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس لكن الهاتف لا يتوفر بدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتوفرة ، وذلك لعدم توافر مدخل كارت الميموري الإضافي.‌

كذلك الهاتف متوفر بدعم مقاومة الغبار والماء بشهادة IP68 ، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة فقط.‌

، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق متر لمدة دقيقة فقط.‌ يتوفر أيضاً بدعم خاصية الـApple pay ، لإتاحة الدفع عبر بطاقة الائتمان Visa أو الـMaster Card من خلال الهاتف.‌

، لإتاحة الدفع عبر بطاقة الائتمان أو من خلال الهاتف.‌ يحتوي الهاتف علي شاشة تتوفر من نوع Super Retina XDR OLED وبحجم 6.1 إنش ، مع جودة FHD+ وبدقة 1170×2532 بكسل.‌

وبحجم إنش ، مع جودة وبدقة بكسل.‌ تأتي أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 460 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1200 شمعة ، وبالتالي توفر إضاءة عالية ومناسبة للشاشة حتي في وجود الإضاءة العالية أو أشعة الشمس.‌

شمعة ، وبالتالي توفر إضاءة عالية ومناسبة للشاشة حتي في وجود الإضاءة العالية أو أشعة الشمس.‌ شاشة الهاتف تأتي كذلك بدعم خاصية الـHDR10 مع خاصية Dolby vision ، لتوفير وضوح أعلي لمحتويات الشاشة.‌

مع خاصية ، لتوفير وضوح أعلي لمحتويات الشاشة.‌ بالإضافة أيضاً إلي أن شاشة الهاتف تأتي مع أبعاد عرض 19.5:9 ، لتوفير تجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

، لتوفير تجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌ لكن الشاشة لا تزال تأتي مع معدل التحديث المعتاد 60 هيرتز ، والذي يوفر تجربة مقبولة علي شاشة الهاتف.‌

هيرتز ، والذي يوفر تجربة مقبولة علي شاشة الهاتف.‌ أما عن الحماية فتوجد علي شاشة الهاتف طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass ، وأيضاً طبقة من السيراميك لتوفير حماية أفضل للشاشة.

أداء الهاتف :

‌يتوفر الهاتف مع أحدث إصدار لواجهة مستخدم Apple الخاصة والمميزة iOS 16 .‌

الخاصة والمميزة .‌ كما يحتوي أيضاً علي المعالج الجديد الخاص بالشركة Apple A15 Bionic ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 5 نانو متر.‌

، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة نانو متر.‌ يتميز معالج الهاتف بوجود ستة أنوية فقط ، ويعمل بنواتين أقوي من نوع Avalanche مع تردد يصل إلي حوالي 3.23 جيجا هيرتز.‌

مع تردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ أما عن الأربعة أنوية الأخري المتبقية فتتوفر من نوع Blizzard ، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 1.82 جيجا هيرتز.‌

، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كذلك الهاتف متوفر مع وحدة معالجة رسوميات GPU خاصة أيضاً بالشركة مع معالج خماسي النواة من نوع Apple GPU .

خاصة أيضاً بالشركة مع معالج خماسي النواة من نوع . متوفر من الهاتف ثلاثة اصدارات فقط من مساحة التخزين المتاحة وهم كالآتي : 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، 256 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو 512 جيجا مع 4 جيجا رام أيضاً.‌

جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام أيضاً.‌ كما تأتي ذاكرة التخزين الداخلية بالهاتف من نوع NVMe.

كاميرا هاتف Iphone 14 :

‌الهاتف متوفر مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، تتوفر بدعم خاصية PDAF ونظام التصوير السينمائي بجودة 4K للفيديو.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم خاصية ونظام التصوير السينمائي بجودة للفيديو.‌ كما يوجد أيضاً مستشعر من نوع SL 3D خاص بالعزل وتحسين تصوير البورترية ، ويعمل أيضاً كبصمة الوجه.‌

خاص بالعزل وتحسين تصوير البورترية ، ويعمل أيضاً كبصمة الوجه.‌ يأتي الهاتف كذلك مزوداً بإعداد ثنائي للكاميرات الخلفية : تأتي الأساسية بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.5.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة وتتوفر تلك العدسة بدعم خاصية Dual-Pixel PDAF مع خاصية sensor-shift OIS.‌

مع خاصية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل أيضاً مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم في التصوير الواسع بزاوية تصوير واسعة 120°.‌

ميجا بكسل أيضاً مع فتحة عدسة ، وتستخدم في التصوير الواسع بزاوية تصوير واسعة تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية الـHDR مع تصوير Panorama.‌

مع تصوير بالإضافة أيضاً إلي وجود فلاش ليد ثنائي Dual-Tone.‌

كما يتوفر الهاتف بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة 2160 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 24/25/30/60 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل ، وذلك بمعدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ أو التصوير بجودة FHD أيضاً مع دقة 1080 بكسل ، مع معدل التقاط 25/30/60/120/240 إطار في الثانية.‌

أيضاً مع دقة بكسل ، مع معدل التقاط إطار في الثانية.‌ يأتي كذلك بدعم التصوير السينمائي وتسجيل الصوت ستيريو ، مع وجود خاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Iphone 14 مع دعم وجود سماعات خارجية ثنائية من نوع Stereo Speakers ، وبالتالي توفير تجربة صوتية مميزة للهاتف.‌

مع دعم وجود سماعات خارجية ثنائية من نوع ، وبالتالي توفير تجربة صوتية مميزة للهاتف.‌ لكن الهاتف لا يتوفر بدعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ كما يدعم الهاتف خاصية الـNFC.‌

ولا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

يتوفر الهاتف بدعم عدد من مختلف المستشعرات مثل : الجيروسكوب ، البوصلة ، التقارب ، التسارع ، وأيضاً الضغط.‌

كما يتوفر بدعم مستشعر الـFace Id ، لإتاحة إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌

، لإتاحة إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌ وكالعادة لم تعلن الشركة بشكل رسمي عن سعة البطارية ، إلا أنها تأتي من نوع ليثيوم أيون مع دعم خاصية الشحن السريع ليتم شحن الهاتف بنسبة 50% في خلال 30 دقيقة فقط.‌

في خلال دقيقة فقط.‌ تدعم كذلك الشحن اللاسلكي عن طريق الـMagSafe بقدرة 15 وات.‌

بقدرة وات.‌ ويمكن أيضاً شحن الهاتف لاسلكياً بقدرة 7.5 وات ، في حالة عدم استخدام شاحن الـMagSafe الخاص بالشركة.‌

وات ، في حالة عدم استخدام شاحن الخاص بالشركة.‌ كذلك يأتي مدخل الشحن المتوفر بالهاتف من نوع Lightning USB 2.0 المميز في هواتف شركة Apple.‌

المميز في هواتف شركة متوفر من الهاتف خمسة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأسود ، البنفسجي ، الأزرق ، الأحمر ، وأيضاً الأبيض.

سعر هاتف Iphone 14 :

‌799 دولار للنسخة الأولي من الهاتف 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 15,440 جنية مصري.‌

دولار للنسخة الأولي من الهاتف جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي جنية مصري.‌ 899 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 17,370 جنية مصري.‌

دولار لنسخة الهاتف جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي جنية مصري.‌ 1099 دولار لنسخة الهاتف الأخيرة 512 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 21,240 جنية مصري.

تلك هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف داخل مؤتمر آبل الرسمي. ومن المتوقع أن يبدأ الحجز المسبق للهاتف اليوم عبر موقع الشركة الرسمي. مع توافر الهاتف داخل الأسواق بداية من يوم 16 من شهر سبتمبر الحالي.