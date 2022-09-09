- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف iPhone 14 Pro max وعيوبه ومميزاته وموعد طرحه في الأسواق في المقال التالي
عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هاتف iPhone 14 Pro max، يعد هذا الهاتف المنتظر الذي كان ينتظر الملايين من جميع دول العالم إطلاقه، فقد كشفت شركة آيفون iphone عن مواصفات وسعر هاتف iPhone 14 Pro max من خلال المؤتمر الصحفي يوم 8 سبتمبر 2022، حيث يعد من أقوى الهواتف الذكية التي قدمتها شركة آبل وتم إضافة الكثير من المميزات والتقنيات الجديدة مقارنة مع هاتف iPhone 13 Pro max التي تم إطلاقه العام الماضي، ولذلك بدأ الجميع بالبحث عن مواصفات وسعر هاتف iPhone 14 Pro max وهذا ما سأقدمه لكم.
مواصفات هاتف iPhone 14 Pro max
كشفت شركة آبل بشكل رسمي عن مواصفات وسعر هاتف iPhone 14 Pro max وسنقدم لكم مواصفات الهاتف وهي:
|التصميم
|
|الأبعاد
|
|شاشة الهاتف
|
|نظام التشغيل
|نظام المعالجة
|
|ذاكرة الهاتف
|
|البطارية
|
|الكاميرا الأمامية
|
|الكاميرا الخلفية
|
مميزات هاتف iPhone 14 Pro max
- يتميز الهاتف بشاشة كبيرة يصل حجمها 6.7 بوصة.
- كما أن الشاشة شديدة الوضوح يصل دقتها 2796×1290 بكسل.
- الشاشة تدعم معدل التحديث 120 هرتز.
- مقاوم للغبار والماء.
- يدعم الشحن السريع.
عيوب هاتف iPhone 14 Pro max
الهاتف يفتقر إلى بعض التقنيات وهي:
- الهاتف لا يسمح بتوسيع المساحة الداخلية
- لأنه لا يوجد به فتحة MicroSD.
- لا يتوفر بالهاتف مستشعر بصمة الأصبع.
- يفتقر إلي منفذ السماعات 3.5mm.
موعد طرح هواتف آيفون في الأسواق
كما أكدت التصريحات أنه الحجز لهواتف أبل 14 سيبدأ من 9 سبتمبر 2022 وسيكون على النحو التالي:
- يبدأ حجز هاتف آيفون 14 يوم 16 سبتمبر 2022.
- هاتف iPhone 14 PLus سيصل في 7 أكتوبر 2022.
- حجز هاتف iPhone 14 Pro، وهاتف iPhone 14 Pro max سيتم تواجدهم في 16 سبتمبر 2022.
سعر هاتف iPhone 14 Pro max
سعر الهاتف عالميًا 1100 دولار أمريكي، وهذا يعادل 21000 جنيه مصري، وفي السعودية 4100 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ومواصفات هاتف iPhone 14 Pro max وعيوبه ومميزاته وموعد طرحه في الأسواق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.