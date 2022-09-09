نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف iPhone 14 Pro max وعيوبه ومميزاته وموعد طرحه في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هاتف iPhone 14 Pro max، يعد هذا الهاتف المنتظر الذي كان ينتظر الملايين من جميع دول العالم إطلاقه، فقد كشفت شركة آيفون iphone عن مواصفات وسعر هاتف iPhone 14 Pro max من خلال المؤتمر الصحفي يوم 8 سبتمبر 2022، حيث يعد من أقوى الهواتف الذكية التي قدمتها شركة آبل وتم إضافة الكثير من المميزات والتقنيات الجديدة مقارنة مع هاتف iPhone 13 Pro max التي تم إطلاقه العام الماضي، ولذلك بدأ الجميع بالبحث عن مواصفات وسعر هاتف iPhone 14 Pro max وهذا ما سأقدمه لكم.

مواصفات هاتف iPhone 14 Pro max

كشفت شركة آبل بشكل رسمي عن مواصفات وسعر هاتف iPhone 14 Pro max وسنقدم لكم مواصفات الهاتف وهي:

التصميم الهاتف مصنوع من الزجاج من الخلف و الأمام، و الاطار مصنوع من الفولاذ.

متوفر باللون الأسود، الفضي، الذهبي، الارجواني.

مقاوم للغبار والماء. الأبعاد وزن الهاتف 240 جرام.

طوله 160.7 مم، عرض 77.6 مم، سمك 7.9 مم.

شاشة الهاتف من نوع LTPO Super Retina XDR OLED.

يصل حجمها 6.7 بوصة.

دقة الشاشة 2796×1290 بكسل.

بمعدل تحديث 120 هرتز.

الشاشة محمية بزجاج سيراميك مقاوم للخدش. نظام التشغيل

نظام المعالجة نظام المعالج من نوع Apple A16 Bionic (4 nm). ذاكرة الهاتف المساحة الداخلية للهاتف 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية 6 جيجا رام، 1 تيرا بايت. البطارية من نوع ليثيوم أيون.

يدعم الشحن السريع (يمكنك شحن 50% من البطارية خلال 30 دقيقة).

الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.9.

تدعم تقنية HDR، إشارة الالتقاط.

دقة الفيديو 1080P FHD. الكاميرا الخلفية يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 48 ميجا بكسل.

دقة الكاميرا الثانية 12 ميجا بكسل.

الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل.

تدعم تقنية HDR، الماكرو، إشارة الالتقاط، المؤقت الذاتي، البانوراما.

دقة الفيديو 1080P FHD.

مميزات هاتف iPhone 14 Pro max

يتميز الهاتف بشاشة كبيرة يصل حجمها 6.7 بوصة.

كما أن الشاشة شديدة الوضوح يصل دقتها 2796×1290 بكسل.

الشاشة تدعم معدل التحديث 120 هرتز.

مقاوم للغبار والماء.

يدعم الشحن السريع.

عيوب هاتف iPhone 14 Pro max

الهاتف يفتقر إلى بعض التقنيات وهي:

الهاتف لا يسمح بتوسيع المساحة الداخلية

لأنه لا يوجد به فتحة MicroSD.

لا يتوفر بالهاتف مستشعر بصمة الأصبع.

يفتقر إلي منفذ السماعات 3.5mm.

موعد طرح هواتف آيفون في الأسواق

كما أكدت التصريحات أنه الحجز لهواتف أبل 14 سيبدأ من 9 سبتمبر 2022 وسيكون على النحو التالي:

يبدأ حجز هاتف آيفون 14 يوم 16 سبتمبر 2022.

هاتف iPhone 14 PLus سيصل في 7 أكتوبر 2022.

حجز هاتف iPhone 14 Pro، وهاتف iPhone 14 Pro max سيتم تواجدهم في 16 سبتمبر 2022.

سعر هاتف iPhone 14 Pro max

سعر الهاتف عالميًا 1100 دولار أمريكي، وهذا يعادل 21000 جنيه مصري، وفي السعودية 4100 ريال سعودي.