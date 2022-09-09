نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل مشكلة سخونة الهاتف ونفاذ البطارية سريعا وأسباب واضرار ارتفاع حرارة الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشكلة سخونة الهواتف المحمولة من أكثر ما يعرض الهاتف للخطر، فمع ارتفاع حرارة الهاتف حين استخدامه لفترة قليلة عن غير المعتاد تعتبر من نقوس الخطر للهاتف، ومن المحتمل إتلاف بعض أجزاء الهاتف الداخلية أو البطارية أو الهاتف الكامل، فحتمًا عدم تجاهل تلك المشكلة لتجنب خسارة الهاتف، ومن هذا المنطلق نود أن نقدم لكم حل مشكلة سخونة الهاتف ونفاذ البطارية سريعا والأسباب المودية لذلك

أسباب ارتفاع حرارة الهاتف ونفاذ البطارية

حين ارتفاع حرارة الهاتف نجد البطارية أوشكت على النفاذ فهم مشكلتين مرتبطتين ببعضهما البعض، وهناك عدد من الأسباب لسخونة الهاتف ولعل أبرزها الآتي:

حين وضع الهاتف في أماكن مرتفعة الحرارة على سبيل المثال تحت أشعة الشمس لفترة طويلة.

عند استخدام إحدى كوابل الشحن الـ USB الغير الأصلية.

في حالة أن كان الهاتف يدعم خاصية الشحن السريع فمن الطبيعي يسخن أثناء وضعه على الشحن.

في حالة استخدام بعض من التطبيقات التي تستنزف شحن البطارية.

حين تشغيل جميع المزايا في الهاتف مثل البلوتوث والواي فاي لفترة طويلة.

وضع الهاتف على أعلي درجة من سطوع الشاشة.

فتح إحدى تطبيقات الألعاب دون غلقها بعد الاستخدام.

حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة الهاتف الزائدة لحمايته من التلف