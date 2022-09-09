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عمر شويل - جدة سعر ومواصفات ايفون 14 برو max عملاق الهواتف الجديد iPhone 14 Pro max في جميع أنحاء العالم، بعد أن قامت الشركة رسمياً بالكشف عن 4 اصدارات من هواتف ابل 14 الجديدة، قامت شركة أبل العالمية بالكشف عن سعر ومواصفات هاتف آبل الجديد iPhone 14، بطريقة رسمية لينافس جوالها الجديد في الاسواق المحلية والعالمية حيث تقوم شركة ابل كل عام بإصدار جيل جديد من هواتفها كما الكثير من الاشخاص ينتظرون السلسلة الجديدة والاصدارات الجديدة من هواتف أبل العالمية وان الهاتف الجديد من أبل iPhone 14 جاء باختلاف جديد في التصميم عن الاجيال السابقة.

سعر ومواصفات ايفون 14 برو max عملاق الهواتف الجديد iPhone 14 Pro max

أعلنت شركة أبل الأمريكية عن مواصفات iPhone 14 الجديد التي جاءت علي النحو الاتي:



الكاميرا الخلفية تحتوي علي الكاميرا الاساسية 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.9.

أما الكاميرا الثانية 12 ميجا بكسل ذو عدسة f/2.8.

الكاميرا الثالثة 12 ميجا بكسل تحتوي علي فتحة عدسة f/2.2.

الفلاش يدعم فلاش ليد ذو صورة بانوراما.

تصوير وتسجيل الفيديو يدعم خاصية 4k 1080p.

الكاميرا السيلفي تدعم كاميرا امامية مزدوجة الالتقاط 12 ميجا بكسل مزودة بعدسة عريضة f/1.9، الفيديو يدعم خاصية 4k.

هيكل الهاتف الوجة مصنوع من الزجاج والظهر مصنوع من الزجاج المقاوم لصدا والخدش، الالوان فضي، ذهبي، اسود، ارجواني، وزن الهاتف 240 جرام.

أبعاد الموبايل: السمك 7.9 مم العرض 77.6 مم الطول 160.7مم.

الشاشة: مقاس 6.7 انش، تحتوي علي مساحة 88.4 % من مساحة جسم الجوال تعمل باللمس ومتعددة اللمس وتحتوي علي 16 مليون لون، الحماية زجاج سيراميك مقاوم للخدش، تحتوي علي دقة 1290 × 2796 بكسل.

البطارية تحتوي علي بطارية من نوع ليثيوم بوليمر غير قابلة للازالة سعة 3420 مللي امبير.

الشحن يدعم الشحن السريع والشحن الاسلكي بقدرة 15w.

الذاكرة: يحتوي علي ذاكرة عشوائية رامات 6 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية يدعم ذاكرة داخلية ثلاث نسخ 128 جيجا بايت، 256جيجا بايت، 512 جيجا بايت.

المعالج سداسي النواه بجانب معالج رسومي Apple خماسي النواه للرسومات.

نظام التشغيل: iOS 16.

الاتصالات بلوتوث اصدار 5.3 يدعم واي فاي هوائي للنت الارضي، خاصية NFC، يحتوي USB، يوجد خاصية تحديد الموقع GPS.

الشبكات يدعم حتي شبكات الجيل الخامس 5G.

الشرائح يحتوي علي شريحتين نانو sms في وضع الاستعداد.

الصوت يدعم مانع للضوضاء ومكبر للصوت ستيريو.

مميزات موبايل ابل iPhone 14 الجديد

الكاميرا الخلفية ممتازة وتحتوي علي فلاش ليد.

تدعم الكاميرا الخلفية خاصة 4k لتسجيل الفيديو.

يحتوي علي مانع الضوضاء في الصوت.

يوجد خاصية NFC.

يدعم شبكات الجيل الخامس.

يحتوي علي الشحن السريع والشحن الاسلكي.

المعالج سداسي النواه ومعالج الرسومات خماسي النواه.

الشاشة متعددة اللمس ذو مقاس 6.7 بوصة بجانب احتوائها علي ١٦ مليون لون.

الهاتف مقاوم للماء والغبار.

الجوال مصنوع من الزجاج المقاوم للكسر والخدوش والصدا، وإليك رابط سعر iPhone 13 الجديد.

عيوب آيفون 14 برو ماكس

الكاميرا الأمامية لاتدعم فلاش.

الهاتف لا يدعم راديو fm.

الموبايل لا يحتوي علي ذاكرة خارجية كارت ميموري.

الصوت لا يوجد جاك 3.5 مم.

سعر شراء الهاتف عالي ولكن مناسب لمواصفاته.

سعر هاتف iPhone 14 Pro max الجديد

سعر ايفون 14 بالدولار:

السعر بالدولار الأمريكي النسخة 128جيجا بايت 1099 دولار امريكي، النسخة 256 جيجا بايت بثمن 1119 دولار اما النسخة الثالثة 512جيجا بايت بقيمة 1399 دولار امريكي، وإليك رابط سعر iPhone 14 Pro max.

شراء هاتف ايفون 14 برو max من مصر:

1. النسخة الاولي 128 جيجا بايت بسعر 30.999 جنية مصري.

2. النسخة الثانية 256 جيجا بايت بقيمة . 32.633 جنية مصري.

3. النسخة الثالثة 512 جيجا بايت الثمن 38.073 جنية مصري.

سعر هاتف iPhone 14 Pro max في السعودية.

ذاكرة 128جيجا بايت بمبلغ 4.699 ريال سعودي، بينما الذاكرة 256جيجا بايت 5.099 ريال اما الذاكرة 512 جيجا بايت بسعر 5.949 ريال سعودي، ونذكركم برابط سعر iPhone 12.

قيمة هاتف ايفون 14 برو ماكس في دولة الامارات العربية:

اصدار ذاكرة 128جيجا بايت 4.699 درهم اما النسخة 256 جيجا بايت بقيمة 5099 درهم والاصدار الثالثة ذاكرة 512 جيجا بايت 5.949 درهم.