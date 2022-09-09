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عمر شويل - جدة مواصفات وأسعار Apple iPad Air 2022 وعيوبه .. آيباد اير والجيل الخامس منه أصبح متاحًا للجميع من المحبين لهذه الأجهزة في الأسواق العربية وكذلك العالمية وتبعًا لذلك فقط وضحت شركة آبل عن الجهاز الجديد Apple iPad Air 2022 هذا الجهاز الذي يأتي بتصميم عصير وممتاز وقريب من تصميم الجيل السابق إلى أن تم إضافة إليه العديد من المميزات المختلفة بجانب اللون الجديد البنفسجي وهو اللون المختلف والذي لا يوجد بالجيل الذي قبله وقد قامت الشركة بعمل بعض التحسينات في هذا الجهاز والتي من أهمها استخدام المعالج m 1 والذي يوجد بالفئة المحدثة برو وهذا المعالج يعتبر من أفضل المتواجدين في الأسواق مقارنة بمنافسيه فيؤدي الألعاب ويقدمها بشكل ممتاز وينجز جميع المهام الصعبة ونتحدث في هذه السطور القليلة عن المواصفات التقنية الخاصة بهذا الجهاز بجانب الأسعار في داخل مصر وكذلك المملكة العربية السعودية بجانب الأردن والمغرب.

مواصفات وأسعار Apple iPad Air 2022 وعيوبه

الجهاز تم تصميمه بشكل جذاب جدًا بجانب الخامات الخاصة به من الجيل الرابع فالجسم الخاص به.

معدني بشكل كامل صنع من الألومنيوم بجانب أن له فريم جانبي بشكل حاد أو مستقيم .

وكذلك يوجد به عدة أزرار للصوت بجانب زر خاص بالقفل أو الباور بجانب السماعات الظاهرة.

ومكان للشحن منه ودرج يخرج ويدخل من أجل الشريحة الموضوعة بالآيباد ويتميز بواجهة أمامية.

وحواف جانبية ذات تناسق كبير وتصميم ممتاز ويأتي بوزن 461 جرام أو 463 وفقًا للنسخة .

التي نزل بها الإصدار بجانب أن به نسخة تدعم الواي فاي بجانب بيانات الهاتف ونسخة تدعم الواي.

فاي فقط وبالنسبة لألوان التصميم فهي متنوعة بين الأبيض وكذلك الأزرق والوردي والنفسجي.

والرمادي ويدعم الشبكات الخاصة بالجيل الخامس 5G بجانب الجيل الرابع والثاني والثالث .

ويتم تركيب الشريحة الخاصة بالآيباد بشكل متناسق بمقياس معين .

شاشة الآيباد تأتي بحجم 10.9 بوصات ودقتها 1640 في 2360 بيكسل بالنوع.

الشهير IPS LCD بالكثافة 264 بيكسل في كل بوصة ويصل سطوعها إلى 500nits بجانب.

وجود طبقة حماية خاصة ضد الخدوش وكذلك لعدم ترك بصمات أو زيوت على التصميم الخارجي للهاتف وبدعم تقنية True-tone .